Leoš Mareš v neděli rozehrál na Instagramu poměrně průhlednou hádanku. V krátkém videu láká na novou sezonu Ranní show, zatímco mu zpoza ramene vykukují charakteristické tmavé brýle a ozývá se hlas, který si s někým jiným spletete jen těžko. Fanoušci okamžitě začali tipovat Štěpána Kozuba. Redakci Žena.cz se podařilo potvrdit, že jejich odhad je správný. Podle zdroje obeznámeného s přípravami pořadu se Kozub skutečně stane součástí nové podoby Ranní show Evropy 2.
Štěpán Kozub bude součástí Ranní show Evropy 2. Má to ale háček, který fanoušci zatím netuší
Leoš Mareš na sociálních sítích naznačil, že novou posilou Ranní show bude Štěpán Kozub. Podle informací Žena.cz je to skutečně tak, má to ale zásadní háček – Kozub nemá nahradit Patrika Hezuckého a jeho přesná role zatím zůstává tajemstvím.
Jedno důležité „ale“ tu ovšem je. Kozub se nestane náhradou za Patrika Hezuckého. Jeho role má být jiná a rádio si přesnou podobu Kozubova zapojení zatím nechává jako překvapení do vysílání.
Právě na to ostatně Mareš upozornil už v neděli ráno. „Nikdo nemůže nahradit Patrika a ani se o to nebudeme pokoušet. V jaké formě se tedy bude ON v Ranní show objevovat, uslyšíte až v samotném vysílání… Začínáme zítra v 6.00 hod,“ napsal ke svému příspěvku.
Samotné video je přitom téměř učebnicovou ukázkou toho, jak oznámit novinku, aniž ji člověk skutečně oznámí. „Dvacátá devátá sezóna Ranní show bude mít nový obsah,“ říká Mareš do kamery a vzápětí vyzývá sledující, aby hádali, kdo se ve vysílání objeví. „Bude tam i… bude s námi vysílat i… schválně tipněte si. Tipněte si, kdo. Kdo s náma bude vysílat,“ pokračuje.
V tu chvíli už mu ale zpoza ramene nenápadně vykukuje část tváře se slunečními brýlemi. A právě ty jsou se Štěpánem Kozubem silně spojené – herec je kvůli světloplachosti nosí velmi často. Kdyby snad někomu vizuální nápověda nestačila, přišel ještě hlas. Muž sedící vedle Mareše s typicky kozubovským černým humorem navrhne, že novou posilou bude zesnulý Jiří Bartoška. Mareš se rozesměje a pokračuje: „Bude to Jirka Bartoška, že jo? Je to tak. Dvacátá devátá sezóna Ranní show na Evropě 2. Nemůžu se dočkat.“
O několik sekund později už je navíc vidět i část Kozubova profilu. V tu chvíli se ze „záhady“ stala spíš hra s publikem.
Kozub pak ještě přilil olej do ohně
A herec si následně neodpustil další vtípek přímo pod Marešovým příspěvkem. „Já se musím zeptat nebo to nevydržím…. jsem to já?! No tak v tom případě přestávám poslouchat Evropu a ladím Country rádio. Škoda no – měl jsem Evropu rád…,“ napsal Kozub. Mareš mu odpověděl v podobně hravém tónu a podivil se, proč je vůbec vzhůru, protože ho chtěl překvapit.
Posila ano, nový Patrik ne
Právě tahle nuance je důležitá. Po odchodu Patrika Hezuckého se pochopitelně nabízí otázka, kdo by mohl usednout na jeho místo. Podle zdroje redakce Žena.cz ale takto Evropa 2 novou sezonu nestaví.
Kozub má přinést nový prvek a nový obsah, nikoli převzít identitu člověka, který byl s pořadem spojený desítky let. I Mareš proto předem zdůrazňuje, že se o žádné „nahrazování“ Patrika nebude pokoušet. To zároveň vysvětluje, proč rádio zatím mlčí o přesném formátu. Kozub nemusí být klasickým druhým moderátorem každého rána. Může mít vlastní rubriku, pravidelný vstup nebo jinou, méně tradiční roli. Konkrétní podobu jeho účasti zdroj nepotvrdil a právě ta má být jedním z překvapení prvního vysílání nové sezony.