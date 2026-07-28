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Štěpán Benoni už nic neskrývá. Ukázal ženu, kvůli které má znovu důvod se usmívat

Štěpán Benoni
Štěpán Benoni
Štěpán Benoni
Štěpán Benoni
Štěpán Benoni
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17 fotografií
Štěpán Benoni |
Foto: Profimedia – Petr Mráček / Česká editoriální fotografie / Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jeden volný den na Šumavě stačil k tomu, aby bylo jasno. Štěpán Benoni poprvé ukázal ženu, která po jeho boku rozhodně nepůsobí jen jako kamarádka.

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Štěpán Benoni patří k hercům, kteří si soukromí obvykle drží daleko od světel reflektorů. O to větší pozornost vzbudil jeho nejnovější příspěvek na Instagramu.

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Z výletu na milovanou Šumavu totiž nesdílel jen přírodu, ale také společnost herečky Michaely Petřekové. A popisek nenechal příliš prostoru k přehlédnutí toho, že tentokrát nejde jen o obyčejnou momentku s kolegyní.

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„Jeden volný den. Jeden výlet. Jedna holka a jeden kluk," napsal k příspěvku. Pro herce, který o partnerském životě dlouhodobě mluví jen velmi střídmě, jde o poměrně výrazné gesto. Příspěvek tak působí jako první veřejné přihlášení se k nové ženě po jeho boku.

Známost z natáčení seriálu ZOO

Michaela Petřeková rozhodně není neznámou tváří. Osmadvacetiletá herečka vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, hrála v dramatu Chyby, seriálu Doktor Martin nebo v Extraktorech. Diváci ji ale dobře znají také ze seriálu ZOO.

A právě tam se profesně potkala i s Benonim. Petřeková hrála Markétu, zatímco Benoni ztvárňoval Marka Rokla. Jejich seriálové postavy dokonce spojila milostná zápletka – Markéta svého partnera Petra podvedla právě s Markem.

Jejich jména se přitom v souvislosti se vztahy objevila společně už před několika lety. Tehdy šlo pouze o nepotvrzené spekulace bulvárních médií a ani jeden z herců nic podobného veřejně nepotvrdil. Nynější společný výlet tak samozřejmě přitahuje o to větší pozornost.

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Vybral místo, které pro něj znamená domov

Ani lokalita jejich výletu není u Benoniho náhodná. Šumava je pro něj už dlouhé roky mnohem víc než oblíbené místo na víkend. Herec se do zdejší přírody přestěhoval a stal se také dobrovolným strážcem Národního parku Šumava. Volné dny podle svých slov nabízí parku a pomáhá tam, kde je právě potřeba.

Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Michaela Petřeková
Zobrazit
17 fotografií

Právě příroda se v posledních letech stala výraznou součástí jeho života. „Srdcem jsem vesničan,“ řekl už dříve a popsal, že se mimo město cítí svobodněji. Není proto bez významu, že právě do svého oblíbeného prostředí nyní vyrazil s Petřekovou.

Co se stalo s jeho manželstvím, zůstává nejasné

Kolem Benoniho soukromí ovšem stále zůstává jedna podstatná otázka. Herec byl dlouhá léta ženatý s herečkou Vladimírou Benoni, rozenou Striežencovou. Ještě v červnu letošního roku média připomínala jejich společný život na Šumavě a dokonce i na začátku července byla Vladimíra veřejně uváděna jako jeho manželka.

Současně se už před časem objevily spekulace, že jejich manželství skončilo a Benoni má být několik měsíců sám. Tyto informace ale vycházely z anonymních tvrzení a herec případný rozvod veřejně nepotvrdil.

O to zajímavější je jeho nynější krok. Místo dlouhého vysvětlování jednoduše zveřejnil několik slov, jednu společnou cestu a označil ženu, která mu na ní dělala společnost. Na člověka, který si soukromí vždy pečlivě střežil, je to možná výmluvnější než obsáhlé vyznání.

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Dítě má základní potřebu mít vztah s oběma rodiči. Pokud se jeden snaží vymazat mu toho druhého z hlavy, zlomí ho a zničí mu celý život. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: autorský text, Instagram Štěpána Benoniho, iDNES.cz, nasehvezdy.cz

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