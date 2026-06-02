Nešlo přitom jen o symbolické gesto pro fotografy, ale o osobní oslavu vztahu, který podle nich navzdory všedním starostem, rodičovství i společným rokům pořád drží.
Stejné místo, stejné šaty, patnáct let lásky. Tomešovi si znovu řekli ano a emoce tekly proudem
Michaela a Roman Tomešovi si 1. června 2026 znovu řekli své ano. Manželé, kteří jsou spolu už patnáct let, mají dva syny a od svatby jim uběhlo deset roků, se rozhodli obnovit manželský slib.
Obřad se odehrál na stejném místě jako jejich původní svatba. Tomešovi pozvali rodinu i známé, kteří u nich stáli už tehdy, ale také přátele, kteří do jejich života vstoupili až později. Celý den tak měl být nejen návratem k okamžiku, kdy se vzali, ale i připomínkou všeho, co od té doby společně prožili. Mezi hosty se objevili například Přemek Forejt s Evou Burešovou, moderátorka Monika Timková, herečky Denisa Nesvačilová a Denisa Pfauserová.
Michaela Tomešová před obnovením slibu přiznala, že ji tentokrát čeká možná ještě silnější moment než před deseti lety. Tehdy si s Romanem podle jejích slov pouze řekli ano. Nyní si ale oba připravili vlastní sliby, které měly odrážet jejich společný život po patnácti letech vztahu.
„Jsem nervózní, protože si opravdu píšeme sliby, které jsme si tehdy neříkali. Tehdy jsme jen řekli Ano. To dokáže každý. Ale slíbit si něco po těch patnácti letech je docela oříšek. Takže sliby máme rozepsané a myslím, že to tam celé probrečím. Chceme to pojmout hlavně jako oslavu naší lásky, která tam pořád je,“ svěřila se herečka a zpěvačka.
Symbolický návrat k původní svatbě podtrhly i šaty
Michaela se totiž rozhodla obléct ty stejné, ve kterých se před deseti lety vdávala. Sama si z toho dělala legraci a přiznala, že návrat do svatebního modelu po dvou dětech není úplně samozřejmý. „Měla jsem krabičkovou dietu, abych je oblékla,“ smála se nejprve. Vzápětí ale dodala, že to bere s nadhledem a bez zbytečného tlaku na dokonalost. „Ne. Já jsem šťastná, že jsem žena a maminka. Tehdy jsem byla ještě bezdětná a měla jiné proporce. Tak se mi to lehce nastaví,“ vysvětlila.
Její původní svatební šaty byly navíc poměrně odvážné a průhledné, takže herečka s humorem sobě vlastním dodala: „Tak doufám, že tam nic nevyleze.“
Láska z prken, co znamenají svět
Důležité místo v životě Michaely Tomešové má muzikál Osmý světadíl. Právě při jeho zkoušení se totiž poznala se svým budoucím manželem Romanem. Osudové se pro ně stalo nejen samotné představení, ale i jedna z repríz, po které přišla žádost o ruku přímo na jevišti před zaplněným hledištěm.
„Většina týmu v divadle to věděla, já netušila absolutně nic, jen mi přišlo divný, že v první řadě seděla moje rodina,“ zavzpomínala Tomešová. O to silnější pro ni celý moment byl, že se ten večer sama v sobě prala s pocitem, že nepodala nejlepší výkon.
Divadlo je přitom pro manžele Tomešovy dodnes místem, kde se jejich vztah zvláštním způsobem znovu oživuje. Aktuálně se spolu potkávají v muzikálu volně inspirovaném dílem Alexandra Dumase, kde Michaela hraje studentku matfyzu. Podle ní právě společná práce jejich vztahu prospívá a dodává mu novou energii. Úplně jinou polohu si pak mohou vyzkoušet ve hře Biograf láska, kde naopak ztvárňují pár plný vzájemné nenávisti. Právě tam si prý emoce paradoxně čistí nejlépe.