Uplynulo 13 měsíců od doby, co si moderátorka Laďka Něrgešová vyslechla zdrcující diagnózu. Lékaři jí sdělili, že má glioblastom, tedy jeden z nejagresivnějších nádorů mozku. Přestože prognóza není vůbec příznivá, ona bojuje ze všech sil. Nyní se podělila o to, že velmi bolestnou zkušenost s touto nemocí už má. Přesně před pěti na ni zemřela její maminka.
Stejná diagnóza, stejný strach. Maminka Laďky Něrgešové zemřela na glioblastom
Moderátorka Laďka Něrgešová už více než rok svádí nejtěžší boj svého života s agresivním nádorem mozku. Nyní se podělila o velmi osobní vzpomínku, která její příběh činí ještě bolestnějším. Stejná nemoc totiž před pěti lety připravila o život její maminku.
Uplynulo 13 měsíců od doby, co si moderátorka Laďka Něrgešová vyslechla zdrcující diagnózu. Lékaři jí sdělili, že má glioblastom, tedy jeden z nejagresivnějších nádorů mozku. Přestože prognóza není vůbec příznivá, ona bojuje ze všech sil. Nyní se podělila o to, že velmi bolestnou zkušenost s touto nemocí už má. Přesně před pěti na ni zemřela její maminka.
„Moje maminka. Srdce moje! Zemřela 3. 6. večer. Před 5 lety. Doma! Za neskutečné asistence hospicu Cesta domů. Veliká pomoc! Na glioblastom. Stejný nádor, jaký mám i já. Pořád to bolí. A i proto tu chci být pro své děti… co nejdéle. Prosím!“ napsala Něrgešová ke společné fotografii.
Laďčiny dvě děti – syn Adam a dcera Meda – jsou hlavním důvodem, proč ze všech sil bojuje o čas. Léčba je ale pro ni fyzicky i psychicky náročná a vedle klasických postupů zahrnuje také moderní metody, které mají pomáhat zpomalovat růst nádorových buněk. Pod parukou nosí speciální zařízení připomínající helmičku s elektrodami. Ty pomocí elektrických impulzů působí na dělení nádorových buněk a přístroj musí mít moderátorka na sobě po většinu dne.
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Zdroj: Instagram Laďky Něrgešové