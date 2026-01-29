Přeskočit na obsah
29. 1.
Štefan Margita končí s kariérou. "Snažím se lidem udělat radost," říká

Štefan MargitaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Štefan Margita patří mezi nejslavnější operní pěvce světa. Jeho fanoušci po celém světě ale mají nyní důvod ke smutku. Rozhodl se totiž svou operní kariéru pověsit na hřebík.

Se svou bohatou operní kariérou se Štefan Margita symbolicky rozloučí rolí, která ho provázela dlouhé roky. Na prkna Národního divadla se postaví jako polobůh ohně Loge ve Wagnerově Zlatu Rýna. S touto rolí se prvně představil před mnoha lety na jevišti v San Francisku. 

Hana Zagorová a Štefan Margita
Hana Zagorová a Štefan Margita

"Hanka se mnou pořád komunikuje," říká Margita, který přiznal, že jí před smrtí lhal

Celebrity

„S rolí Logeho jsem projel svět. Doslova. Chicago, New York, San Francisco, Mnichov, Houston Někdy pěšky, jindy na tříkolce, a jednou jsem jezdil na jevišti dokonce na segwayi,“ zavzpomínal Margita. „Zlato Rýna se stalo součástí mé cesty na velkých světových jevištích a teď se vrací tam, kde má pro mě všechno smysl…Do Národního divadla. Poslední inscenace, do které se v této kapitole své kariéry vracím. A jsem rád, že právě tady,“ netají radost nad tím, že vale své kariéře dá na domácí půdě. 

Národní divadlo chystá celkem šest představení, kdy budou moci Margitovi obdivovatelé svého oblíbeného interpreta vidět. Tři z nich jsou v únoru a tři v březnu. A přestože s operou Margita končí, neznamená to, že by definitivně skončil se zpíváním obecně. Dál se bude věnovat svým koncertním projektům. 

Přestože je Margita světově uznávaným umělcem, v Čechách je jeho jméno spojeno především s jeho zesnulou manželkou, zpěvačkou Hanou Zagorovou. „Její fanoušci se díky nám začali zajímat o operu. A funguje to dodnes,“ pochvaloval si pro Aktuálně.cz Margita. „Cítím odpovědnost. Nechci provokovat jen proto, abych byl vidět. Spíš se snažím lidem udělat radost.“

