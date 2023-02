Staří mladí: Herci, kteří si zahráli teenagery, i když jim bylo třeba 30 let

Rekordmankou v našem přehledu je bezpochyby Barbora Hrzánová. Herečka za rok oslaví šedesátku, to jí ale nebrání, aby na jevišti už dvacet let vystupovala coby osmileté děvče. Své si s rolí výrazně mladší postavy užila i Ivana Chýlková, když v 31 letech hrála 14letou dívku. Mistrovský kousek předvedla také herečka Tereza Těžká, když se ve svých 24 letech vtělila kvůli dokumentu V síti do role 12leté dívky. A pamatujete na Ufňukanou Uršulu z Harryho Pottera? Té mělo být ve filmu 14 let, zahrála si ji ovšem 36letá Shirley Hendersonová.

