Velká komplikace těsně před startem StarDance! Jenda ze soutěžících, herečka Petra Nesvačilová, utrpěla úraz a podle všeho si měla naštípnout kotník. Její účast v prvním přímém přenosu, který se uskuteční už zítra, je tak nejistá. Sama herečka zatím nechce situaci podrobně komentovat, naděje na její start ale stále žije. Rozhodující budou následující hodiny.
StarDance v ohrožení! Petra Nesvačilová může přijít o první přenos, rozhodnou hodiny
Napětí před startem nové řady StarDance by se dalo krájet. Petra Nesvačilová, která se na taneční show připravovala poctivým tréninkem s profesionálním tanečníkem Filipem Hudlickým, se potýká se zdravotní komplikací. Podle dostupných informací si měla naštípnout kotník. Není tak jasné, zda se zítra postaví na parket, nebo bude muset první večer vynechat.
Když se jí redakce Blesku na zranění zeptala, herečka neskrývala překvapení. „Jak jste se to dozvěděli, odkud to víte?“ reagovala nejprve. Následně se k celé situaci nechtěla blíže vyjadřovat. „Víte co, já teď k tomu nic říkat nebudu, jestli ano, nebo ne,“ uvedla. Zároveň ale dala najevo, že se svého místa v soutěži vzdávat nechce. „Já doufám, že ano. Teď jsem na zkoušce a víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Nezlobte se,“ dodala.
Nejistotu potvrdil také PR koordinátor StarDance Josef Ducký. „V tento moment nemůžeme vyloučit žádnou variantu, rozhodne následujících 48 hodin a především to, jak se bude cítit Petra, která je rozhodnuta udělat všechno pro to, aby tančit mohla,“ řekl.
Do poslední chvíle tak zůstává otevřené, zda Nesvačilová do zítřejšího přímého přenosu nastoupí. Herečka podle všeho dělá maximum pro to, aby mohla na parketu vystoupit, zdravotní stav ale bude rozhodující. Fanoušci si tak na definitivní odpověď ještě musejí počkat.