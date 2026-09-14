Na tiskové konferenci přitom zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že přijde tak zásadní oznámení. Oba moderátoři nejprve vzpomínali na své začátky i na to, jak se jejich spolupráce postupně rodila. „Děkujeme za krásné pozvání na ambasádu. S Markem jsme se před StarDance znali, několikrát jsem byla v pořadu O poklad Anežky České, který Marek roky moderoval. V té době už nějaký závan energie tam byl, ale musel dozrát,“ zavzpomínala Tereza Kostková.
StarDance přijde o svou nejslavnější dvojici. Eben s Kostkovou oznámili konec
Jedna éra české televize se chýlí ke konci. Marek Eben a Tereza Kostková, kteří jsou se StarDance spojeni prakticky od jejího začátku, oznámili, že letošní ročník bude jejich poslední. Po dvaceti letech tak končí moderátorská dvojice, bez níž si řada diváků taneční soutěž už ani neumí představit.
Marek Eben na jejich první společné roky vzpomněl po svém a s typickým humorem. „Když jsem ji viděl v tom konkurzu, tak to bylo děvčátko z gymnázia, ale když přišla do StarDance, tak jsem čuměl a čumím celých 20 let,“ řekl. Dvojice pak otevřela i méně dokonalé momenty, kterých se za dvě dekády živého vysílání samozřejmě nasbíralo dost. Řeč přišla na přešlapy při předtančení, nečekané situace i chvíle, kdy moderátorům jednoduše došla slova.
Jednu z nich si Kostková vybavila velmi přesně. „Nestává se mi, že bych měla okno, ale před dvěma roky se mi to stalo. Po pauze jsem viděla všechny ty lidi a najednou jsem nevěděla, co mám říct. Čekala jsem, že mi do ucha někdo něco řekne a tam bylo hrobové ticho, koukám na Marka a ten taky mlčel. Říkala jsem si, proč mi někdo nepomůže a oni byli překvapení, že já jsem měla okno,“ popsala se smíchem.
Poté už se pozornost přesunula k letošnímu ročníku. Představila se část poroty i všech deset tanečních párů. Tatiana Drexler a Zdeněk Chlopčík na místě chyběli, oba se omluvili kvůli pracovním povinnostem.
Skutečné překvapení ale přišlo až na samotný závěr. Moderátorka tiskové konference České televize Jolka Krásná obrátila pozornost zpět k Ebenovi a Kostkové a vzápětí zazněla zpráva, kterou pravděpodobně čekal málokdo. „Je tady jedna věc, o kterou se chceme podělit. Pocítili jsme a usoudili, že přišel moment, kdy nastane konec. Tahle řada pro nás bude poslední, děkujeme za těch 20 let,“ oznámila Tereza Kostková. Marek Eben už jen stručně doplnil: „Bylo to krásných 20 let života.“
StarDance tak čeká změna, která bude pro soutěž možná větší než výměna kteréhokoli soutěžního páru nebo porotce. Eben s Kostkovou se během let stali jednou z jejích nejvýraznějších konstant a jejich slovní přestřelky, humor i sehranost byly pro mnoho diváků stejně důležitou součástí pořadu jako samotný tanec. Letošní ročník proto nebude jen další sezonou, ale zároveň rozloučením s moderátorskou dvojicí, která StarDance provázela dvě desetiletí.
VIDEO: Richard Genzer reaguje na oznámení Terezy Kostkové a Marka Ebena
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