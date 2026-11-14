Taneční parket StarDance se opět rozloučil s jednou ze známých tváří. Po šestém sobotním soutěžním večeru, který připadl na 14. listopadu, skončila cesta Tomáše Matonohy a jeho profesionální partnerky Lenky Nory Návorkové. Herec známý například ze seriálu Comeback tak zůstane mezi účastníky, kteří si sice dokázali získat pozornost diváků, ale do závěrečných kol soutěže už nezasáhnou.
StarDance opustil Tomáš Matonoha. Herec s Lenkou Norou Návorkovou dotančil v šestém kole
Další sobotní večer StarDance přinesl smutné loučení. Šesté kolo taneční soutěže se stalo osudným herci Tomáši Matonohovi, který se musel rozloučit se svou taneční partnerkou Lenkou Norou Návorkovou. Přestože na parketu sázel především na svůj osobitý humor a herecký talent, na postup mezi nejlepší to tentokrát nestačilo.
Matonoha do StarDance vstupoval s pověstí zkušeného komika, který se nebojí udělat si legraci ani sám ze sebe. Právě schopnost proměnit taneční vystoupení v malé divadelní představení se stala jedním z charakteristických rysů jeho účinkování. Ne vždy se však jeho pojetí setkalo s pochopením poroty, která od soutěžících očekává především zvládnutí taneční techniky.
Herectví někdy vítězilo nad tancem
Výrazně se to ukázalo během třetího, pohádkového večera. Matonoha s Návorkovou tehdy předvedli valčík na píseň Řízni, řízni z pohádky Lotrando a Zubejda. Do choreografie zapojili také herecké prvky, které sice pobavily, podle porotců ale ubíraly prostor samotnému tanci. Za vystoupení dvojice získala 23 bodů a mezi osmi soutěžními páry obsadila páté místo. Porota herci doporučila, aby se více soustředil na valčíkové kroky a správné držení těla. Přesto se Matonohovi podařilo postoupit a připravit se na další taneční výzvu.
Náročné paso doble
Ve čtvrtém kole čekalo Matonohu paso doble, výrazný a temperamentní tanec, který vyžaduje přesné pohyby, sebejisté držení těla i dramatický výraz. Právě poslední z těchto vlastností měl herec díky své profesi dobře zvládnutou, taneční soutěž však prověřuje také technickou stránku vystoupení.
Jeho cesta ve StarDance skončila po šesti večerech. Diváci si ho budou pamatovat především díky nadhledu, humoru a snaze vnést do jednotlivých choreografií něco ze svého hereckého světa. Pro Lenku Noru Návorkovou tím zároveň skončilo letošní soutěžní účinkování.
V boji o titul krále a královny tanečního parketu pokračuje pět zbývajících dvojic. Mezi výrazné favority nadále patří Vojtěch Dyk, kterému ovšem stále silněji konkuruje Luciana Tomášová.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
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