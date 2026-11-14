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StarDance opustil Tomáš Matonoha. Herec s Lenkou Norou Návorkovou dotančil v šestém kole

Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Zobrazit
88 fotografií
Šestý taneční večer StarDance se stal osudným Tomáši Matonohovi, který se společně s Lenkou Norou Návorkovou musel rozloučit se soutěží, v níž diváky bavil svým osobitým humorem a hereckým pojetím tanečních vystoupení. |
Foto: Česká televize – Křepelka Mikuláš
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Další sobotní večer StarDance přinesl smutné loučení. Šesté kolo taneční soutěže se stalo osudným herci Tomáši Matonohovi, který se musel rozloučit se svou taneční partnerkou Lenkou Norou Návorkovou. Přestože na parketu sázel především na svůj osobitý humor a herecký talent, na postup mezi nejlepší to tentokrát nestačilo.

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Taneční parket StarDance se opět rozloučil s jednou ze známých tváří. Po šestém sobotním soutěžním večeru, který připadl na 14. listopadu, skončila cesta Tomáše Matonohy a jeho profesionální partnerky Lenky Nory Návorkové. Herec známý například ze seriálu Comeback tak zůstane mezi účastníky, kteří si sice dokázali získat pozornost diváků, ale do závěrečných kol soutěže už nezasáhnou.

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Matonoha do StarDance vstupoval s pověstí zkušeného komika, který se nebojí udělat si legraci ani sám ze sebe. Právě schopnost proměnit taneční vystoupení v malé divadelní představení se stala jedním z charakteristických rysů jeho účinkování. Ne vždy se však jeho pojetí setkalo s pochopením poroty, která od soutěžících očekává především zvládnutí taneční techniky.

Herectví někdy vítězilo nad tancem

Výrazně se to ukázalo během třetího, pohádkového večera. Matonoha s Návorkovou tehdy předvedli valčík na píseň Řízni, řízni z pohádky Lotrando a Zubejda. Do choreografie zapojili také herecké prvky, které sice pobavily, podle porotců ale ubíraly prostor samotnému tanci. Za vystoupení dvojice získala 23 bodů a mezi osmi soutěžními páry obsadila páté místo. Porota herci doporučila, aby se více soustředil na valčíkové kroky a správné držení těla. Přesto se Matonohovi podařilo postoupit a připravit se na další taneční výzvu.

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Náročné paso doble

Ve čtvrtém kole čekalo Matonohu paso doble, výrazný a temperamentní tanec, který vyžaduje přesné pohyby, sebejisté držení těla i dramatický výraz. Právě poslední z těchto vlastností měl herec díky své profesi dobře zvládnutou, taneční soutěž však prověřuje také technickou stránku vystoupení.

Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
Sobotní večer StarDance přinesl další nečekané loučení, když soutěž opustil herec Tomáš Matonoha, kterému ani jeho nezaměnitelný humor a snaha zaujmout porotu nestačily na postup do dalšího kola.
Foto: Česká televize – Křepelka Mikuláš
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Zobrazit
88 fotografií

Jeho cesta ve StarDance skončila po šesti večerech. Diváci si ho budou pamatovat především díky nadhledu, humoru a snaze vnést do jednotlivých choreografií něco ze svého hereckého světa. Pro Lenku Noru Návorkovou tím zároveň skončilo letošní soutěžní účinkování.

V boji o titul krále a královny tanečního parketu pokračuje pět zbývajících dvojic. Mezi výrazné favority nadále patří Vojtěch Dyk, kterému ovšem stále silněji konkuruje Luciana Tomášová.

VIDEO: Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší, říká Tomáš Matonoha

Zdroj: autorský text

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