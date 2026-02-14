StarDance mění porotu: Chlopčík se vrací, Jan Tománek končí. V zákulisí prý panovalo napětí

V zákulisí oblíbené taneční soutěže StarDance je podle informací z prostředí pořadu opět rušno. Do porotcovské sestavy se má vrátit dlouholetá výrazná tvář pořadu Zdeněk Chlopčík, zatímco tanečník a porotce Jan Tománek v show končí – a to nejen v porotě, ale ani mezi soutěžními páry se tentokrát neobjeví.
V taneční show StarDance se chystají výrazné změny. Do poroty se má vrátit Zdeněk Chlopčík, zatímco Jan Tománek podle informací z produkce v pořadu končí – a tentokrát se neobjeví ani mezi tanečníky. Zdroj z České televize pro Blesk naznačil, že za tím mohly být napjaté vztahy, zejména s Richardem Genzerem.
Změny přicházejí po loňské sezoně, kdy diváci nesli nelibě fakt, že právě Tománek nahradil po osmnácti letech Chlopčíka. Nyní se však ukazuje, že důvody nemusely být jen divácké.
Napětí v porotě
Podle informací z produkčního zákulisí měly být vztahy mezi některými porotci napjaté, zejména mezi Janem Tománkem a Richardem Genzerem. „Někdy to bylo až přehnané, jak Genzer na Tománka zbytečně útočil. Bylo vidět, že to není jeho krevní skupina,“ uvedl pro Blesk zdroj z produkce České televize. Podle stejného zdroje měla vzájemná nevraživost dojít až do bodu, kdy si Tománek po svém odchodu údajně spíše oddechl
Tománek: Odchází bez hořkosti
Samotného tanečníka konec v porotě překvapil, přesto se k celé situaci staví s nadhledem a bez zbytečných emocí.„Nevadí mi to, nic si z toho nedělám. Protože StarDance mám strašně rád a chápu, že v ní musí být neustálé změny,“ řekl Tománek. Nezapomněl přitom ani na svého předchůdce, který se do pořadu vrací. „Takže panu Chlopčíkovi to teď strašně moc přeju a doufám, že příště zase někdy v porotě usednu já. Jeho slova naznačují, že dveře do budoucna rozhodně nechce zavírat.
Konec i na tanečním parketu
Podle informací z prostředí České televize končí Tománek ve StarDance definitivně — minimálně pro nadcházející ročník. „Bylo mu to jednoduše oznámeno a musel to přijmout,“ tvrdí zdroj z ČT. Oficiální vyjádření ale situaci mírní. Tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot uvedl, že letošní ročník, který je spojený s oslavou dvaceti let StarDance, měl své specifické obsazení. „Jan Tománek nebyl pro letošní ročník, spojený s oslavou dvaceti let StarDance, osloven. To ale neznamená, že je vyloučena možnost spolupráce do budoucna,“ potvrdil tiskový mluvčí ČT Michal Pleskot.
Nové projekty místo televizní show
Tománek tak rozhodně nezůstává bez práce. Jak sám říká, jeho kalendář je aktuálně plný jiných projektů a tanečních aktivit. „Nudit se nebudu! Učím teď taneční páry na mistrovství ČR v latinskoamerických tancích a potom moderuji plesy a nejrůznější akce, takže nevím, kam dřív skočit," řekl Jan Tománek. Zatímco StarDance čeká další proměna poroty, Jan Tománek se tak soustředí na práci mimo televizní kamery — a zároveň nevylučuje, že by se jednou mohl do populární soutěže vrátit.