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StarDance dává Martě Jandové zabrat. Promluvila o bolestech i tajemném talismanu

Marta Jandová a její taneční partner Martin Prágr
Marta Jandová
Marta Jandová a Martin Prágr
Marta Jandová a Martin Prágr
Marta Jandová a Martin Prágr
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Marta Jandová by ráda během soutěže nosila náhrdelník po zesnulé mamince. |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Do StarDance šla Marta Jandová s nadšením, její tělo už ale začíná protestovat. Zpěvačka přiznala, že po trénincích ji bolí krk, záda i kolena a na pomoc si musí brát fyzioterapii. Do soutěže si navíc plánuje vzít několik talismanů, mezi nimi i jeden velmi osobní po své zesnulé mamince.

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Marta Jandová už poznává, že StarDance nebude žádná procházka růžovým sadem. Zpěvačka má za sebou první tréninky a její tělo jí dává pořádně zabrat. „Krk, záda, občas i kolena a uvidíme, co se k tomu ještě přidá. Chodím na fyzioterapii a chodím brzo spát, což si myslím, že je pro mě nejdůležitější,“ popsala Marta, jak se s tanečními bolestmi snaží vypořádat. Zatím ale rozhodně nevypadá, že by ji náročné tréninky odradily.

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Velkou roli pro ni během soutěže budou hrát také talismany. Marta by si ráda vzala na parket křížek po své mamince, i když zatím netuší, jestli jí ho pravidla dovolí nosit. „Mám jednu věc, nevím teda, jestli mi ji povolí na to tancování. Je to křížek po mojí mamince a je strašně zvláštní, že se mi většinou připíchne na pravé prso. Tak přemýšlím, co to znamená. Ten bych určitě chtěla mít,“ svěřila se. U sebe má také prstýnek po zesnulé tchyni a další za dceru Marušku. „Tak uvidím, co všechno budu moct mít. A určitě ještě něco vymyslí moje dcera,“ dodala.

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Právě její dcera bude Martě během StarDance velkou oporou. Na přenosy chodit bude, ale protože rodina její soukromí dlouhodobě chrání a veřejně ji neukazuje, nebude sedět přímo v hledišti. „Dcera bude chodit na přenosy, ale protože jí neukazujeme, tak bude v zákulisí. Ona by stejně nechtěla sedět celou dobu. Zná půlku lidí ze štábu a jelikož tam budeme mít každý svůj pokojíček, tak si ho vyzdobí a bude tam,“ prozradila zpěvačka.

Marta si navíc uvědomuje, že nastupuje do StarDance v poměrně výjimečném roce. Právě letošní řada bude totiž poslední, kterou společně odmoderují Marek Eben a Tereza Kostková. „Nedovedu si to bez nich představit, ale jsem moc ráda, že jsem letos na nabídku kývla, protože budu moci říkat, že jsem tam byla ještě s Ebenem a Kostkovou,“ přiznala. Jejich nástupci přitom podle ní budou mít těžkou úlohu. „Myslím si, že televize bude hledat někoho, kdo má třídu, kdo působí trošku jak z té staré školy. Protože něco moderního si tam nedovedu představit,“ myslí si Marta.

VIDEO: Marta Jandová ukázala vzácný šperk

Marta Jandová | Video: Kateřina Potyšová

Zdroj: autorský text

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