Richard Genzer patří k porotcům, kteří se rozhodně nebojí říct svůj názor, ale zároveň dokážou publikum pobavit. Právě jeho hlášky a osobitý humor jsou jedním z poznávacích znamení letošní řady. V sobotu ale diváci Geňu u porotcovského stolu neuvidí.
StarDance čeká nečekaná změna. Richard Genzer zmizí z oblíbeného místa, televize už má náhradu
Letošní StarDance se blíží do dalšího důležitého kola a diváci se mohou těšit na pořádné překvapení. Tentokrát ale nepůjde jen o taneční výkony na parketu. V zákulisí oblíbené soutěže totiž došlo ke změně, která se dotkne jedné z nejvýraznějších tváří letošní řady.
Důvodem podle České televize není žádná roztržka s vedením pořadu ani nespokojenost s jeho hodnocením. Genzer má totiž už delší dobu naplánované natáčení improvizační show Partička, které se nemůže konat jindy. Televize proto musela najít náhradní řešení.
A sáhla po další známé tváři. „Během osmého večera letošní řady StarDance v porotě výjimečně nezasedne Richard Genzer, a to kvůli jeho dříve naplánovaným pracovním povinnostem. Porota bude ale i tento týden hodnotit taneční páry v plném počtu. Diváci se mohou těšit na herce a tanečníka Jana Révaie. Pro něj rozhodně nejde o novou roli,“ řekl Blesku PR koordinátor Josef Ducký.
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Révai má se StarDance bohaté zkušenosti. V minulosti totiž už taneční páry hodnotil, a to v letech 2012 až 2016. Pro diváky tak nepůjde o žádného nováčka, i když jeho návrat do porotcovského křesla bude tentokrát jen krátkou epizodou.