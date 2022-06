"Stále ho miluju," říká Amber Heardová o Deppovi. Z jedné věci má ale strach

"Miluji ho. Milovala jsem ho celým svým srdcem. A snažila jsem se, jak nejlépe jsem mohla, aby náš hluboce narušený vztah fungoval. A nedokázala jsem to. Necítím vůči němu nic špatného. Vím, že může být těžké tomu rozumět, ale pokud jste někdy někoho milovala, mělo by to být snadné chápat," řekla herečka Amber Heardová moderátorce pořadu Savannah Guthrieové o svém vztahu k exmanželovi, herci Johnnymu Deppovi.

Zároveň ale Heardová přiznala, že se bojí, že by v budoucnosti mohly následovat další soudní spory. "Považovala jsem za samozřejmé, že mám právo mluvit," řekla Heardová s tím, že je podle ní reálné, že by ji Depp mohl žalovat znovu. "Bojím se, že ať udělám cokoli, ať řeknu cokoli nebo jakkoli, každý můj krok bude představovat další příležitost k umlčení," dodala herečka.

Předmětem šestitýdenního soudního jednání byl článek, který Heardová napsala v roce 2018 pro deník The Washington Post a ve kterém se označila za oběť domácího násilí. Přestože Deppa přímo nejmenovala, jeho právníci tvrdili, že z článku jednoznačně vyplývá jeho označení za agresora. To mělo Deppovi výrazně poškodit jeho pověst a také hereckou kariéru.

Během soudního líčení bývalí manželé zveřejnili mnoho detailů z dvouletého manželství a vzájemně se obviňovali z násilí. Heardová dokonce tvrdila, že ji v roce 2016 Depp napadl a znásilnil. Porota se ale nakonec přiklonila na hercovu stranu a přiznala mu odškodné ve výši patnácti milionů dolarů, které ale bylo vzápětí sníženo na deset milionů. Heardová, která podala protižalobu, také částečně uspěla a byly jí přiznány miliony dva.