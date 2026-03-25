Slavná česká rodačka Alena Šeredová přednedávnem oslavila osmačtyřicáté narozeniny. Z přibývajících svíček na narozeninovém dortu si ale těžkou hlavu nedělá. Na rozdíl od mnoha svých vrstevnic ale nehodlá podstupovat drastické zákroky, aby stárnutí zastavila.
„Stačí, že jsem zpocená z dítěte, nemusím mít návaly,“ říká Šeredová o hormonech, které bere kvůli menopauze
Bývalá modelka Alena Šeredová patří k nejkrásnějším Češkám, které prorazily ve světě. Žena, která okouzlila Itálii, má jasno v tom, jak chce stárnout, a rozhodně se nechce honit za věčným mládím.
„Nechci v padesáti vypadat na třicet. Já chci vypadat jako krásná padesátka,“ říká bývalá modelka a maminka tří dětí. Nejstarší syn už je plnoletý a nejmladší dceru teprve čeká školní docházka. Prvorozený potomek, syn Louis Thomas, už se zajímá o slečny, a tak pro něj mám jednu chytrou radu, jak si vybrat ženu, která svou krásu časem neztratí. „Bylo mu osmnáct, už kouká po holkách. Ale já mu říkám, ať se nedívá na mladé, ale na jejich mámy, protože to pak bude mít doma,“ prozradila se smíchem.
Šeredová nemá problém mluvit i o intimnějších tématech, jako je ženské zdraví. Přece jen se padesátka blíží mílovými kroky a je jasné, že téma menopauzy je pro ni čím dál aktuálnější. „Svému gynekologovi říkám Einstein, protože tak vypadá, a naprosto mu důvěřuju. Nemám potřebu ověřovat jeho doporučení na internetu, kde se za doktora považuje každý. To je jako s instalatérem: trubkám nerozumím, tak musím důvěřovat odborníkovi,“ svěřila se v podcastu Pauza s Kristýnou.
Tam také prozradila, že na jeho doporučení začala užívat hormony, jejichž produkce v ženském těle s postupem času klesá. „On mi prostě řekl, že stačí být zpocená z běhání za batoletem, nemusím k tomu mít ještě návaly,“ říká otevřeně. „Dříve se o menopauze prostě nemluvilo, považovala se za nějaký sklonek života, kdy už ženu nic moc nečeká. To už dneska naštěstí neplatí,“ dodává modelka, která je ráda, že toto téma přestává být ve společnosti tabu.