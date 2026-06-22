Jiří Mádl měl jako dítě několik snů. Lákala ho diplomacie, novinařina i překladatelství, ale jeden byl silnější než všechny ostatní: hokej. Začal sice později než většina vrstevníků, až kolem čtvrté třídy, ale dohnal to pílí. Inspiroval ho Jaromír Jágr, jeho tréninková morálka i příběh člověka, který se k úspěchu propracoval tvrdou prací. „Četl jsem první knížku o Jágrovi, kde popisoval, kolik dělá dřepů, kliků. Takže jsem to začal dělat taky. Každý ráno,“ řekl Mádl.
Sportovní sen mu vzalo zranění, film mu ale nabídl nejvyšší ligu. Mádl dnes "mydlí" hokej se synem v kuchyni
Jiří Mádl snil o tom, že bude hokejistou. Makal podle Jágra, byl kapitánem a hokej si doma doslova vydupal. Jenže vážné zranění, šrouby v lokti a nečekaný úspěch u filmu mu život přesměrovaly jinam. Co mu sport vzal, co mu dal a proč si z něj odnesl víc než jen vzpomínky na mládí?
Hokej pro něj nebyl jen sport. V době zlaté Vídně a Nagana měl téměř pohádkový rozměr. Hokejisté pro něj byli rytíři, kteří bojují za zemi. „Ohromně mě to chytilo. Věděl jsem, že to chci dělat,“ popsal období, kdy sportovní sen získal jasné obrysy.
Hokejová brašna větší než on
Doma si hokej musel tak trochu vybojovat. Rodiče měli obavy, nejen kvůli penězům, ale i kvůli možným zraněním. Mádl byl menší než ostatní kluci a maminka se bála hlavně o jeho hlavu. Přesto si prosadil své. Vedle školy a tréninků fungoval v režimu, který by pro mnoho dětí byl vyčerpávající. Bydlel v centru Českých Budějovic, do školy i na zimák chodil pěšky. Když neměl na stadionu šatnu, nosil výstroj s sebou. „Dělali si ze mě srandu, že po Budějovicích chodí hokejová brašna, protože byla větší než já, pod ní koukaly dvě malinké nožičky,“ zavzpomínal oblíbený herec a scénárista.
Na ledě byl útočník, produktivní hráč a několik let také kapitán. Přesto prostředí kolem mládežnického hokeje nevnímá jen idylicky. Dobrou partu zažil podle svých slov jen pár let, jinak mu atmosféra ne vždy seděla. Vedle hokeje ho totiž od dětství táhlo také umění. S kamarádem chodil do kina, zajímal se o filmy a už jako malý hrál divadélka, tančil a miloval hudbu. V hokejové šatně se to ale nesmělo příliš provalit. „Zjistil jsem, že se v šatně nikdo nesmí dozvědět, že ve volném času vystupuju jako imitátor Michaela Jacksona!“ zavzpomínal s nadsázkou.
Zranění, šrouby v lokti a konkurz, který změnil život
Hokejovou cestu zastavilo vážné zranění. Při přátelském zápase si Mádl rozdrtil loket. „Co mi říkali, byl rozdrcený asi na šest částí. Nakonec mi do něj dali dva šrouby,“ vzpomínal. Přesto se chtěl vrátit. Jenže právě v době, kdy se ruka hojila, přišel konkurz na Snowboarďáky.
Na casting šel ještě s ortézou. Vybrali ho a najednou stál před zásadním rozhodnutím. Filmové nabídky přibývaly, hokej byl po zranění nejistý a profesionální kariéra se začala vzdalovat. „V tu dobu už jsem věděl, že bych nehrál na nejvyšší úrovni,“ přiznává. Film mu naopak nabídl něco, co vnímal jako skutečnou šanci. „Celovečerní film, navíc v kině, což byla královská disciplína.“
Definitivní rozloučení s hokejem popsal s humorem. „Přišel jsem do kabiny a povídám: Kluci, pardon, já asi teď chvíli budu herec.“
Nenechat si úspěch stoupnout do hlavy
Mádlův film Vlny se stal velkou událostí, sbíral ceny a dostal se i do užšího výběru na Oscara. Přesto režisér zdůrazňuje, že vnější ocenění nechce používat jako měřítko vlastní hodnoty. I v tom mu prý pomohl hokej. „Moje sebehodnocení před úspěchem i po něm je stejný. Možná právě díky hokeji,“ tvrdí. Radost z cen má, nepopírá jejich význam pro další práci ani pro vnímání okolí. Zároveň ale nechce uvěřit tomu, že cena z něj automaticky dělá lepšího režiséra. „Tohle, že jsem najednou lepší režisér než předtím, si nenechám vnutit. To ne.“
Syn má hokejku, brusle zatím ne
Ke sportu má Mádl pořád blízko. Aktivně ho baví možná ještě víc než dřív, jen mu na něj už nezbývá tolik času. Práci režiséra, scenáristy, herce a moderátora doplnilo rodičovství. „Synovi jsou tři, má hokejku. Brusle ještě ne, mydlíme to zatím v kuchyni,“ dodal s úsměvem.