K odtažení zmíněného vozidla došlo ve středu 12. srpna. Lela údajně o akci předem nevěděla a v automobilu navíc zůstaly dětské autosedačky, kočárek a další vybavení. Tyto věci se k ní následně během víkendu vrátily. Bez auta ale nezůstala úplně – na několik dní jí svůj vůz půjčila kamarádka Iva Sarauerová známá mimo jiné ze soutěže MasterChef. Manželka známého bijce mezitím uvedla, že si chce sama zařídit operativní leasing.
Spor Vémolových se vyostřuje. Karlos vysvětlil odtažení auta, s Lelou se přou i o peníze na děti
Rozchod Karlose Vémoly a Lely Ceterové se z osobní roviny stále výrazněji přesouvá k otázkám peněz a praktického fungování kolem jejich tří dětí. Nejnověji vyvolalo emoce auto, které Lela používala pro každodenní převoz rodiny. Vémola nechal luxusní Mercedes odtáhnout od jejího domu a nyní popsal, proč k tak razantnímu kroku sáhl.
Za sporem o Mercedes se přitom skrývá mnohem větší problém. Odloučení manželé se nedokážou shodnout na finančním uspořádání po rozchodu. Vémola tvrdí, že na děti posílá 50 tisíc korun měsíčně a přibližně dalších 50 tisíc ho stojí automobil. Jeho právní zástupce už dříve uvedl, že Lela odmítá navrhovanou dohodu podepsat. Ta naopak tvrdí, že dohodnuté částky nechodily pravidelně, včas a pokaždé v celé výši.
Vémola nyní vysvětlil i svou verzi událostí. Podle něj bylo odebrání Mercedesu logickým důsledkem toho, že jeho manželka návrh nepřijala.
„Padesát tisíc jsem platil za auto a ona ho nechce, tak jsem si ho vzal. Jiné auto jí dávat k dispozici nebudu. Nechávám to na ní. Já jí nabízím 50 tisíc + automobil jako dohodu. A ona řekla, že to nechce, a ptám se jí, co chce, ale její právník nenapsal, co chtějí,“ řekl Vémola.
Z jeho vyjádření zároveň vyplývá, že spor nemusí znamenat definitivní konec jeho ochoty automobil financovat. Vémola už dříve mluvil o levnější variantě vozu, podle médií měla být ve hře například Škoda Kodiaq. Lela však argumentovala tím, že potřebuje dostatečně velké a bezpečné auto pro jejich tři malé děti. Dvojice společně vychovává dceru Lili, syna Rockyho a nejmladšího Arnolda.
„Ona říká, že tahle dohoda neplatí, nebo že je málo, no tak jsem si ho vzal. Když ho nechtějí. Ona tvrdí, že neplatím, že jí peníze nedávám, ale já jsem dával padesát tisíc plus auto, a to je můj návrh. Já nevím, co by jiného chtěla,“ pokračoval zápasník.
Podle Vémoly přišla následně z druhé strany představa, že by místo kombinace 50 tisíc korun a auta poskytoval sto tisíc korun v penězích. Na takovou variantu však přistoupit nechce a připouští, že pokud se nedokážou dohodnout, může výši příspěvků určit soud. Podle svých slov je připraven nechat posoudit potřeby dětí i své finanční možnosti.
Lela ovšem celou situaci vidí výrazně jinak. Ve svém veřejném vyjádření zdůraznila, že nechce bývalého partnera očerňovat ani komplikovat dětem vztah s otcem, zároveň ale odmítá dál mlčet o tom, co podle ní v soukromí nefunguje. „Nechci už žít v nejistotě, poslouchat sliby, které se neplní, ani čelit nátlaku. Chci pro své děti pokoj, stabilitu, jistotu,“ uvedla mimo jiné na sociální síti.
Do ostrého kontrastu s životem, který dvojice v minulosti prezentovala, se nyní dostávají i Lelina slova o finanční situaci. Na pondělí 17. srpna naplánovala online bazar části svého šatníku. Podle její manažerky není důvodem pouze vyklízení skříní, ale také potřeba získat peníze na současné výdaje domácnosti. Sama Lela přitom už na jaře po odchodu od Vémoly mluvila o tom, jak důležitá je pro ženy finanční samostatnost, a říkala, že i během mateřské rozjíždí vlastní projekty a snaží se pracovat.
Ještě před několika měsíci přitom Vémolovi zdůrazňovali především snahu zůstat dobrými rodiči. Konec jejich vztahu oznámili veřejně začátkem dubna. Vémola tehdy připustil svůj podíl na rozpadu manželství a oba dávali najevo, že děti chtějí držet mimo partnerské problémy. Lela se následně odstěhovala ze společného Vémolandu a jejich tři potomci zůstali převážně s ní.