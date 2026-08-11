Kauza, která začala jediným komentářem pod rodinnou fotografií Simony Krainové, se během několika týdnů proměnila v právní spor. Na jedné straně stojí známá modelka, která se ostře ohradila proti poznámce týkající se zdravotního problému jejího nezletilého syna Bruna, na druhé učitelka, jejíž jméno i pracoviště Krainová následně zveřejnila na sociálních sítích.
Spor Simony Krainové s učitelkou pokračuje. Soud nařídil modelce příspěvky na sociálních sítích dočasně skrýt
Spor Simony Krainové s učitelkou, který odstartoval komentář o jejím synovi, se přesunul až k soudu. Ten nyní modelce nařídil dočasně skrýt příspěvky týkající se ženy, zatímco obě strany dál trvají na omluvě a dohoda je zatím v nedohlednu.
Vše odstartovala poznámka pod fotografií modelčiny rodiny. Učitelka napsala: „Namísto výletů byste měla řešit synovo šilhání.“ Krainová komentář vnímala jako nepřijatelný útok na dítě a veřejně na něj reagovala.
Tím ale konflikt neskončil. Modelka zveřejnila také identitu ženy a místo, kde pracuje, načež se na ni podle jejího právního zástupce snesla vlna negativních reakcí.
„Příznivci paní Krainové tuto jí vytvořenou virtuální realitu převzali a mou klientku začali vnímat jako někoho, kdo šikanuje a uráží děti, kdo se o nich vyjadřuje vulgárně,“ uvedl právní zástupce učitelky Tomáš Nielsen.
Krainová se brání, že chránila svého syna
Také modelčina strana trvá na tom, že původní komentář překročil únosnou hranici. Její právní zástupkyně Karolina Besser Zelenková zdůrazňuje především fakt, že se veřejná poznámka týkala nezletilého dítěte.
„Dotyčná by se měla umět z pozice matky a učitelky vcítit do toho, že takové hrubě nevhodné komentáře směřované na nezletilé děti mohou dítě hluboce psychicky poškodit a rovněž ho vystavit riziku šikany v kolektivu,“ uvedla advokátka Krainové.
Učitelka se následně obrátila na soud a požádala o předběžné opatření, které by Krainové nařídilo odstranit či znepřístupnit příspěvky, v nichž o ní informovala.
U Obvodního soudu pro Prahu 6 nejprve neuspěla.
„Soud prvého stupně předběžné opatření vydat odmítl, neboť návrh považoval za nedůvodný a jeho vydání by za dané situace představovalo nepřiměřený zásah do práv mé klientky a do ústavně zaručené svobody projevu,“ uvedla pro Expres právní zástupkyně Krainové Karolina Besser Zelenková.
Učitelka se ale proti rozhodnutí odvolala a Městský soud v Praze původní verdikt změnil. Krainové nařídil, aby příspěvky týkající se ženy zatím znepřístupnila.
Pokus o smír zatím nevyšel
Obě strany se podle svých právních zástupců pokoušely situaci vyřešit bez dalšího soudního pokračování. Dohoda ale zatím nevznikla.
„Navrhli jsme, že se strany vzájemně omluví a zveřejní krátké vyjádření, v němž ukončení sporu potvrdí. Nechtěli jsme řešit, zda či v jaké míře je viníkem jedna či druhá strana. To je otázka, kterou se bude zabývat soud, pokud se nám nepodaří dosáhnout smíru,“ vysvětlil Nielsen.
Podle něj byla omluva od začátku součástí návrhu na urovnání sporu. „Taková omluva byla, pochopitelně, součástí už našeho návrhu. Paní Krainová ale odmítla jakoukoliv sebereflexi ze své strany.“
Pokud k dohodě nedojde, spor se může přesunout do další fáze. Učitelka má podle aktuální situace omezenou lhůtu na podání žaloby, jinak předběžné opatření přestane platit. Nielsen uvedl, že pokud se obě strany na poslední chvíli nedohodnou, jeho klientka žalobu podá. Hlavním požadavkem má být veřejná omluva, nikoli vysoká finanční kompenzace.
Krainová se naopak hodlá dál bránit. Její právní strana připomíná, že celý konflikt vznikl kvůli veřejnému komentáři, který mířil na zdravotní stav jejího nezletilého syna.