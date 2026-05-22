Spor o Anděla Páně pokračuje. Jiří Strach a Lucie Konášová se u soudu přou o slavné scény i hlášky
Spor o autorství Anděla Páně pokračuje u soudu. Scenáristka Lucie Konášová tvrdí, že je jedinou autorkou vánoční klasiky, zatímco režisér Jiří Strach si nárokuje část nápadů, které podle něj rozšířily původní scénář do celovečerní podoby. U Městského soudu v Praze se tak rozebíraly konkrétní scény, svaté postavy i slavná hláška o Jidášovi.
Původní scénář měl mít zhruba padesátiminutovou podobu. Výsledný film se ale rozrostl na celovečerní stopáž, a právě o doplněné pasáže se nyní vede největší boj. Konášová u soudu například mluvila o úvodní scéně, v níž se anděl Petronel, kterého ztvárnil Ivan Trojan, probouzí a svatá Anna v podání Anny Geislerové si bere peřinu, protože je jí zima. „Tuto scénu jsem dopisovala já a posílala jsem ji panu Strachovi mailem,“ uvedla scenáristka.
Jiří Strach ale takovou verzi odmítá. Tvrdí, že si na rozsáhlé dopisování ze strany Konášové nevzpomíná a že právě rozšíření pohádky o svaté postavy bylo jeho vkladem. Odkazoval přitom i na svou víru. „Svatá Anna, chladna z rána, tady je krásná konotace na pranostiky. Došlo také k nápadu, že bude obsazováno podle jmen nositelů. Svatá Anna rovná se Anna Geislerová, dále uvidíme svatou Veroniku s rouškou, kterou hrála Veronika Žilková. Toto je můj přínos do Anděla Páně,“ prohlásil před soudem.
V soudní síni se promítala celá pohádka. Tentokrát ale místo vánoční laskavosti a smíření sloužila spíš jako materiál k rozebírání jednotlivých scén, nápadů a hlášek. Rozhodnutí zatím nepadlo, soud jednání odročil.
Spor za miliony
Kauza kolem Anděla Páně se u soudu řeší od konce loňského roku, napětí mezi oběma stranami ale sílí už od roku 2024. Impulzem byla mimo jiné muzikálová verze pohádky. Lucie Konášová k ní napsala libreto, zatímco Jiří Strach začal její výhradní autorství zpochybňovat. Zároveň zažaloval Hudební divadlo Karlín s tvrzením, že se přiživuje na jeho filmové práci. Požadoval částku 3,5 milionu korun.
Konášová se proto obrátila na soud s návrhem, aby určil, že autorkou scénáře je výhradně ona. Spor se tak nevede jen o prestiž a tvůrčí uznání, ale i o významné peníze a práva k dílu, které se během let stalo stálicí vánoční televizní nabídky.
Komu patří Jidáš?
Během jednání přišla řeč i na slavnou hlášku o tom, že si Ježíšek jde hrát s Jidášem. Soudce Petr Košík se ptal, jak tento nápad vznikl. Lucie Konášová ale odmítla, že by si po dvou dekádách dokázala vybavit přesný moment. „Jak si to mám pamatovat po 20 letech?“ reagovala dotčeně.
Také tuto pasáž si přitom nárokuje Jiří Strach. Podle něj vycházela z jeho křesťanského zázemí i z obliby specifického typu humoru. „Vychází to z mého křesťanského nastavení. Můj oblíbený film je Monty Python: Život Briana. Už tehdy, když jsme Anděla Páně tvořili, tak jsem měl tenhle film před očima. Ten humor není tak sarkastický jako tam, chtěli jsme to přikrýt laskavým humorem,“ vysvětlil režisér.
Pohádka, kterou si diváci spojují hlavně s vlídností, humorem a Vánocemi, se tak po letech ocitla v úplně jiném světle. U soudu se nerozhoduje o tom, zda Anděl Páně patří k moderní klasice. O tom už diváci dávno jasno mají. Teď jde o to, kdo přesně se na jeho výsledné podobě autorsky podílel a komu náleží práva k nápadům, které z něj udělaly fenomén.