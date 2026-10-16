Příběh se znovu dostal do centra pozornosti poté, co se Olga Menzelová rozhodla o údajném dluhu veřejně promluvit na sociálních sítích. Její vystoupení přišlo v době, kdy se manželka podnikatele Sandra Tsoukernik uchází o senátorské křeslo za hnutí ANO.
Spor o 1,7 milionu z charitativní aukce pokračuje. Menzelová obviňuje Tsoukernika, podnikatel se brání u soudu
Mezi Olgou Menzelovou a podnikatelem Leonem Tsoukernikem pokračuje spor o 1,7 milionu korun, které měl někdejší provozovatel kasin zaplatit za zážitek vydražený na charitativní akci. Zatímco Menzelová tvrdí, že peníze Nadační fond Jiřího Menzela nikdy neobdržel, Tsoukernik odmítá, že by se aukce vůbec účastnil. Do případu už vstoupil soud a celá záležitost získala také politický rozměr.
Počátky sporu sahají do listopadu 2024, kdy se během galavečera časopisu Forbes uskutečnila charitativní dražba. Jedním z nabízených zážitků byla mimořádná cesta do Egypta, jejíž součástí měla být návštěva lokalit, kam se běžní turisté nedostanou. Průvodcem měl být uznávaný egyptolog Miroslav Bárta, současný partner Olgy Menzelové.
Podle Menzelové právě tuto nabídku získal za 1,7 milionu korun Leon Tsoukernik, kterého měl na aukci zastupovat galerista Jan Třeštík. Slíbená částka však podle ní na účet Nadačního fondu Jiřího Menzela nikdy nedorazila. „Nadační fond Jiřího Menzela z toho dodnes neviděl ani korunu!“ uvedla Menzelová.
Tsoukernik účast v dražbě odmítá
Podnikatel ale popisuje události zcela odlišně. Tvrdí, že na charitativním večeru nebyl a nikoho nepověřil, aby za něj dražil. „Na té aukci jsem nebyl, o ničem jsem nevěděl,“ uvedl pro Blesk.
Podle svých slov se o údajném závazku dozvěděl až prostřednictvím zpráv od Menzelové. Na první SMS neodpověděl, protože číslo neznal. Když mu po několika měsících napsala znovu, tentokrát kvůli nezaplacené částce, rozhodl se jí zavolat. „Za pár měsíců přišla další, že nadace zatím nedostala peníze. Hned jsem jí volal. Říkám jí: Paní Menzelová, kam je ten zájezd? A ona, že do Egypta. Tak jsem jí řekl, že jsem izraelský občan, a poslal jsem jí fotku pasu,“ popsal podnikatel.
Právě izraelské občanství používá jako jeden z argumentů, proč by podle něj nemělo smysl podobnou cestu dražit. „S izraelským pasem bych do Egypta nejel, nechci, aby mě unesli!“ prohlásil.
S galeristou Janem Třeštíkem se Tsoukernik v minulosti pracovně stýkal. Třeštík pro něj vyhledával umělecká díla, jejich spolupráce ale podle podnikatele skončila a přibližně devět měsíců spolu nejsou v kontaktu.
Třeštíkovo jméno se navíc v minulosti objevilo v souvislosti s několika trestními kauzami týkajícími se uměleckých děl. Čelil například stíhání kvůli pokusu o nelegální vývoz Picassova obrazu či podezřením ze zpronevěry obrazů Vasilije Kandinského a děl Alfonse Muchy. Tyto případy však samy o sobě nijak neprokazují, jakou roli sehrál v nynějším sporu.
Charita pomáhá umělcům v těžkých životních situacích
Peníze z dražby měly podle Menzelové směřovat do Nadačního fondu Jiřího Menzela. Organizace podporuje především umělce, kteří se kvůli věku, zdravotnímu stavu nebo nepříznivým životním okolnostem dostali do obtížné situace. Mezi osobnosti, kterým fond pomáhá, patří například herci Oldřich Vízner, Oldřich Vlach, herečka Jitka Zelenohorská nebo herec a recitátor Alfred Strejček. Právě skutečnost, že jde o prostředky určené na dobročinné účely, dává sporu podle Menzelové mimořádnou závažnost.
Do sporu vstoupily senátní volby
Novou pozornost případu přinesla kandidatura Sandry Tsoukernik do Senátu. Za hnutí ANO postoupila v obvodu Cheb do druhého kola voleb, ve kterém se střetává s dosavadním senátorem Miroslavem Plevným. Plevný působí v senátorském klubu Starostů a nezávislých, jehož členem je také egyptolog Miroslav Bárta, partner Olgy Menzelové. Tsoukernik proto připouští, že načasování veřejného vystoupení může podle něj souviset s předvolebním soupeřením.
„Asi jsou naštvaní. Nebo je to objednané kvůli politickému boji,“ uvedl podnikatel. Jde ovšem o jeho domněnku, nikoliv o prokázanou souvislost. Samotná politická příslušnost obou senátorů nedokládá, že by zveřejnění případu bylo součástí volební kampaně.
Manželé Tsoukernikovi se mezitím obrátili na Obvodní soud pro Prahu 6. Ten podle informací Blesku v úterý 13. října vydal předběžné opatření, na jehož základě Menzelová nesmí do dalšího projednání věci sporná tvrzení šířit. Video proto ze sociálních sítí odstranila.
Předběžné opatření nicméně není konečným rozhodnutím o tom, kdo má ve sporu pravdu. „Když vydali předběžné opatření, asi v tom viděli nějakou možnou manipulaci voleb,“ domnívá se Tsoukernik. Podle Blesku také na Menzelovou podal žalobu.