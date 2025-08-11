Spor, kvůli kterému Rubeše žaluje majitelka restaurace, prověřuje i plzeňský pivovar

Influenceři Janek Rubeš a Jan Mikulka, kteří jsou známí jako Kluci z Prahy, čelí v současné době právnímu sporu, kdy Rubeše žaluje majitelka restaurace nedaleko Pražského hradu, která se cítí být poškozena jejich reportáží.
Profil s názvem Kluci z Prahy se zaměřuje nejen na krásná místa naší metropole, ale i na tzv. „turistické pasti“, kdy jsou turistům nabízeny služby nízké kvality za vysokou cenu. A podle jejich mínění je jedním z nich i podnik na dohled od Pražského hradu, o kterém natočili hned několik reportáží. V jedné z nich je vidět vývěska i pípa s logem Plzeňského Prazdroje a zároveň majitelka podniku, která nalévá do tupláku pivo Braník z plastové lahve.
A právě kvůli tomu se do sporu vložil sám pivovar. „O videu víme, zaznamenali jsme ho a celou situaci prošetřujeme,“ potvrdil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář pro iDnes. „Náš obchodní zástupce byl na místě po odvysílání prvního videa. Hospodu nicméně stále prověřujeme, v tuto chvíli k tomu nemáme bližší informace,“ pokračoval k vývoji situace, ze které jsou v pivovaru zmatení. „Přiznám se, že jsme se s ničím takovým zatím nesetkali. Hospody jsou naši partneři, snažíme se jim pomáhat. Když se něco děje, kontaktujeme majitele vstřícnou cestou,“ dodal Kovář.
A plzeňský pivovar není jediný, koho reportáž znepokojila. Zataženi se do toho cítí i zástupci pivovaru Staropramen, pod který spadá i pivo Braník. „Mrzí nás, že se v této souvislosti objevuje jméno naší značky. Pokud by se podobná situace vyskytla u některého z našich zákazníků – tedy provozoven, které čepují piva našich značek – budeme ji neprodleně řešit. V případě opakovaného porušení bychom s daným partnerem zvažovali ukončení spolupráce,“ popsala mluvčí Staropramenu Denisa Mylbachrová.
Majitelka restaurace žaluje Rubeše za poškození dobrého jména, žádá veřejnou omluvu a také odškodnění v řádu statisíců korun. A to i přesto, že Rubeš výslovně uvedl, že se podle něj nestalo nic nelegálního. „Z mého pohledu je to nestandardní, zvláštní, z pohledu Pražáka bych řekl pozoruhodné, ale že by to porušovalo nějaký zákon, to ne,“ řekl ve videu s tím, že se soudního sporu nebojí.