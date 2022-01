Milostný poměr s kolegyní z práce. Španělská královská rodina čelí další aféře

Po více než 20 letech manželství s šestapadesátiletou princeznou Cristinou, s níž má čtyři děti, se tak zřejmě bude Urdangarin rozvádět. Před několika lety byl odsouzen za zpronevěru.

"Takové věci se prostě stávají. Pokusíme se to zvládnout co možná nejlépe, je to problém, který vyřešíme s maximálním klidem, jako vždycky, tečka," řekl králův švagr v pátek ráno novinářům, kteří ho obklopili, když na kole dorazil do advokátní kanceláře v baskické Vitorii. V kanceláři pracuje on i jeho milenka, třiačtyřicetiletá Ainhoa Armentiaová. Na další otázky, mimo jiné zda se bude rozvádět či co na to říká královská rodina, odpověděl: "Nemám už co říct, děkuji, hezký den."

Kauza začala tento týden, když média zveřejnila fotku, na níž se králův švagr prochází ruku v ruce s jinou ženou po pláži ve francouzském letovisku Bidart, kde má s manželkou dům. Fotka byla podle místních médií pořízená necelé dva týdny po Vánocích, které strávil Urdangarin s rodinou.

Bývalý vrcholový házenkář Urdangarin královské rodině způsobil ostudu už před několika lety, když byl obžalován ze zpronevěry veřejných fondů a daňových podvodů. V takzvané kauze Nóos, která dostala jméno podle dnes již neexistující nadace podporující sportovní projekty, tehdy čelila obvinění i princezna Cristina, kterou soud zprostil viny. Čtyřiapadesátiletého Urdangarina ale odsoudil k téměř šestiletému trestu vězení. Do vězení nastoupil v roce 2018, za dobré chování ale dostal posléze mírnější režim a od loňska už nemusí ve vězení ani spát.

Ve Španělsku přitom ještě neutichl skandál kolem bývalé hlavy státu, dnes emeritního krále Juana Carlose I., který od roku 2020 žije ve Spojených arabských emirátech. Bez manželky královny Sofie se tam odstěhoval poté, co vyšlo najevo, že ho prokuratura předběžně vyšetřuje kvůli korupci. Podezřelý je i z daňových úniků. Odchod ze země zdůvodnil Juan Carlos I. tím, že kauzami z minulosti nechce komplikovat vládnutí svého syna.