Napadení zkrachovalého mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, ke kterému došlo minulý týden na zahradě jeho domu ve Stránčicích u Prahy, bylo velmi brutální. Dva maskovaní útočníci ho zbili baseballovou pálkou a jejich rány prý směřovaly rovnou na hlavu. Tu si Soukup kryl rukama, a tak má levačku rozdrcenou. Musel se podrobit operaci, při které mu do ní zavedli kovové dlahy. „Pokud by to neudělal, už by tu nebyl,“ popsal jeho blízký přítel.
Soukupa chtěli zlikvidovat kvůli Rozárce? Po brutálním útoku promluvil jeho blízký přítel
Dva maskovaní muži, baseballová pálka a rány, které mohly skončit tragicky. Policie zatím motiv brutálního útoku na Jaromíra Soukupa neobjasnila, kolem případu se ale objevují nejrůznější teorie. Samotný mediální magnát jednu z nich důrazně odmítá a podle svého okolí je přesvědčený, že skutečný důvod souvisí s jeho největším citlivým tématem – dcerou Rozárkou.
Napadení zkrachovalého mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, ke kterému došlo minulý týden na zahradě jeho domu ve Stránčicích u Prahy, bylo velmi brutální. Dva maskovaní útočníci ho zbili baseballovou pálkou a jejich rány prý směřovaly rovnou na hlavu. Tu si Soukup kryl rukama, a tak má levačku rozdrcenou. Musel se podrobit operaci, při které mu do ní zavedli kovové dlahy. „Pokud by to neudělal, už by tu nebyl,“ popsal jeho blízký přítel.
Útok vyšetřuje policie a o motivu se zatím pouze spekuluje. Jeden z důvodů, který se veřejně přetřásal, jsou Soukupovy rozsáhlé dluhy a podle některých tak mohlo jít o akci vymahačů. To však bývalý majitel televize Barrandov rázně odmítá. Podle něj jsou důvody jeho napadení daleko osobnější.
„Jaromír striktně odmítá, že by šlo o vyřizování účtů kvůli dluhům. Je přesvědčený, že jde o jeho cílenou likvidaci kvůli osobním vztahům,“ řekl Blesku jeho přítel s tím, že si je Soukup jistý, že jde o to, aby ho jeho bývalá partnerka, influencerka Agáta Hanychová, připravila o jejich společnou dceru Rozárku.
Hanychová už se nechala slyšet, že po brutálním útoku má strach dceru otci svěřit a zvažuje, že soud požádá o úpravu péče. „Jestli dojde k dlouhodobé úpravě, to závisí na výsledcích orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl její advokát Štěpán Ciprýn. A právě to je podle Soukupa cílem jeho napadení. Zároveň dodal, že nehodlá připustit, aby Hanychová dceru dostala do výhradní péče.
„V tuto chvíli je dcera paní Hanychové u své matky a je v pořádku. Považujeme za důležité mít k dispozici relevantní informace o tom, co se stalo a jaká je aktuální situace pana Soukupa, zejména s ohledem na péči o nezletilou dceru. Tyto informace si od pana Soukupa vyžádáme a následně podle toho, co zjistíme, vyhodnotíme další postup a zvážíme všechny kroky, které budou s ohledem na bezpečí a nejlepší zájem nezletilé považovány za potřebné,“ dodal Ciprýn.