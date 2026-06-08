Soudní síň je, zdá se, místo, kde se bývalí partneři Agáta Hanychová a Jaromír Soukup potkávají nejčastěji. A nejinak je tomu i dnes. U obvodního soudu pro Prahu 6 se opět sešli kvůli péči o společnou dceru Rozárku. Hanychová se domáhá toho, aby její dcera mohla chodit do školky v době, kdy je v její péči, Soukup jí k tomu ale odmítá dát souhlas.
Soukup se rozčílil při pohledu na Dopitu. U soudu pak tahal za kratší konec
Další soudní střet mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem se neobešel bez emocí. Napětí navíc ještě vyostřila přítomnost Miroslava Dopity, kterého mediální podnikatel před soudní síní počastoval několika nevybíravými výrazy. Po jednání však měla důvod ke spokojenosti právě Hanychová.
Do soudní budovy dorazil Soukup v poměrně dobrém rozmaru, úsměv na rtech mu ale ztuhnul ve chvíli, kdy se na chodbu před soudní síní dostala Hanychová v doprovodu nejen svého právního zástupce Štěpána Ciprýna, ale také manžela Miroslava Dopity. Toho Soukup nemůže vystát a nervy ztratil i tentokrát. „Jo, on je tady tenhle blb,“ procedil mezi zuby směrem ke své právničce Lence Radoňové, která se ho snažila uklidnit, což je slyšet na nahrávce pořízené webem Expres. Následně také vyzval fotografy, aby šli vyfotit jeho soka. „Vyfoťte Dopitu, jak se usmívá. Debil,“ nedokázal se udržet zkrachovalý mediální podnikatel.
Soukup také tvrdí, že je to Hanychová, kdo se neustále chce soudit. Přitom to byl on, kdo podal poslední dvě žaloby, jež se nedávno projednávaly a u kterých byl v souvislosti s rvačkou s Miroslavem Dopitou označen za agresora. „Agáta poprosila tatínka, aby jí dal souhlas se školkou v jejím čase, tatínek odmítl dát souhlas s jakoukoliv školkou, proto Agátě nezbývá nic jiného než obrátit se na soud, aby soud nahradil projev tatínka a nezletilá mohla začít chodit do školy,“ sdělil Agátin advokát.
To však Soukup rozporuje. „V lednu jsme se dohodli na předávání ve školce, kterou vybrala ona (Hanychová). Soud nám doručil rozsudek koncem února. V březnu chce změnit školku, sotva si Rozárka zvykla. Není žádný důvod měnit školku po měsíci. A není na půl cesty nebo tak. Je 200 metrů od jejího domu. Paní Dopitová není normální. Pravděpodobně si myslí, že státní aparát včetně soudu je její sluha. Kolikátá žaloba to je? Asi patnáctá,“ myslí si bývalý majitel TV Barrandov.
A jak se zdá, neuspěl u soudu ani tentokrát. Po jednání vyšla Hanychová se širokým úsměvem. Pro Super sdělila pouze, že je s výsledkem spokojená. „Jelikož se jedná o nezletilé dítě, tak se nebudeme vyjadřovat, nicméně jsme rádi, jak to dopadlo,“ doplnil její právní zástupce.