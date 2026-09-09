Zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup utrpěl další nepříjemnou porážku u soudu. Jeho žaloby související s vleklým sporem s Miroslavem Dopitou byly soudem prvního stupně zamítnuty. Podle právníka Miroslava Dopity Štěpána Ciprýna navíc soud nepravomocně uložil Soukupovi povinnost, aby se jeho klientovi písemně omluvil. Soukup má také podle rozhodnutí hradit náklady řízení.
Soukup prohrál další soud s Dopitou. Musí se omluvit a zaplatit náklady řízení
Jaromíru Soukupovi přibyla další nepříjemnost v nekonečném sporu s Miroslavem Dopitou. Soud jeho žaloby zamítl a nepravomocně mu dokonce uložil povinnost, aby se Dopitovi písemně omluvil.
Celý spor se točí kolem dnes už legendární krvavé bitky mezi Soukupem a Dopitou na pozemku vily, kde Dopita žije se Soukupovou expartnerkou Agátou Hanychovou. Právě následná veřejná vyjádření obou stran se stala předmětem soudních tahanic. Soukup mimo jiné tvrdil, že ho Dopita napadl zbraní, přičemž v minulosti mluvil například o boxerovi nebo teleskopickém obušku. „Pan Soukup podal na každého samostatnou žalobu na ochranu osobnosti a obě byly soudem prvního stupně zamítnuty. Soud dospěl k závěru, že veřejná prohlášení mých klientů byla zcela v právu, pravdivá a neodporovala skutkovým zjištěním,“ uvedl pro Blesk Dopitův právník Štěpán Ciprýn.
Právě tvrzení o zbrani bylo podle něj jedním z důležitých bodů sporu. „Zejména opakované nařčení, že ho můj klient napadl zbraní, jako je boxer nebo teleskopický obušek, podle nás závažně zasahovala do práv na ochranu osobnosti. Chtěli jsme, aby to u soudu dokázal. Jelikož jsme od počátku tvrdili, že jde o vymyšlené tvrzení, a pan Soukup to neprokázal, soud nám dal za pravdu,“ vysvětlil právník. Soukup přitom už v květnu čelil další soudní porážce, když Obvodní soud pro Prahu 6 zamítl jeho žalobu na Agátu Hanychovou kvůli jejím výrokům o incidentu. I tehdy mu soud uložil uhradit náklady řízení.
Tentokrát má být ale podle Ciprýna situace ještě výraznější. „Naší vzájemné žalobě bylo vyhověno a panu Soukupovi byla nepravomocně uložena povinnost se mému klientovi omluvit, a to písemnou formou. Jsem ale dál přesvědčen, že se panu Dopitovi jednou bude muset omluvit,“ řekl Ciprýn s tím, že je možné, že se Soukup ještě odvolá. Samotný Dopita už přitom zjevně nechce mít se svým sokem další nic společného. „Už jsem z něho unavený a žádné emoce to ve mně nevyvolává. Je to prostě úplná ztráta mého času a už mě to nebaví. Ať už mi dá prostě pokoj. Já toho mám plné zuby a nejradši bych o něm neslyšel ani slovo,“ prohlásil Dopita. Soudní tahanice podle něj přerostly v únavnou záležitost, kterou by nejraději definitivně uzavřel.