Soukup má v současnosti hned dvě milenky. Jedna z nich je pornoherečka, tvrdí jeho ex

„Jaromír Soukup letěl ve čtvrtek do Malagy a Nikola s ním neletěla. Byl to někdo jiný, někdo z jeho minulosti, žena se kterou mě podváděl. Je to matka čtyř dětí Michaela Taschnerová, se kterou Jaromír pracoval na ministerstvu školství a po rozchodu s Agátou s ní byl jako se svou partnerkou na Miss,“ prozradila Eva a dodala podrobnosti z letadla, které jí zaslali její sledující. Dle nich si měla Taschnerová stěžovat na to, že na lince do Španělska nebyla vypravena první třída a ona tak musela letět stejně jako všichni ostatní. Její návrat k Soukupovi je pro královnu plastik těžko pochopitelný. „Je to pro mě trošičku překvapení, protože chtěla jít svědčit ve prospěch Agáty Hanychové u soudu a teď se od Jaromíra nechává zvát na dovolené. Tyhle změny postojů nemám ráda,“ uzavřela Eva s tím, že situaci bude dále sledovat.