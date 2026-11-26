Ve čtvrtek 26. listopadu se případem zabýval Městský soud v Praze. Jednání trvalo necelou hodinu a ani jeden z bývalých partnerů se k němu osobně nedostavil. Jaromír Soukup ani Agáta Hanychová se nedostavili a poslali pouze své právní zástupce. Soudkyně nakonec potvrdila původní rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6. Soukupovo odvolání tak skončilo neúspěchem a rozhodnutí je pravomocné.
Soukup dostal od soudu další facku. Agáta nemusí platit ani se omlouvat, verdikt je definitivní
Jaromír Soukup chtěl po Agátě Hanychové omluvu a 300 tisíc korun. Místo toho ale přišla další porážka. Bývalý mediální magnát se totiž nehodlal smířit s květnovým verdiktem, který jeho žalobu zamítl, a obrátil se na odvolací soud. Ani tam však neuspěl. Agáta tak může slavit další vítězství v nekonečné soudní bitvě s expartnerem.
Celý spor se točil kolem výroků, které Agáta pronesla v dnes již neexistujícím podcastu Agáta a Ornella, který měla s podnikatelkou Ornellou Koktovou. V něm popisovala rvačku mezi Soukupem a manželem Miroslavem Dopitou ze září 2024. Influencerka tehdy mluvila o tom, že měla strach o život a že útok mířil především na ni. Právě tato slova Soukupa naštval natolik, že se rozhodl celou věc dát k soudu a domáhat se nejen omluvy, ale také finanční kompenzace.
U soudu se tak znovu přehrávala pasáž podcastu, ale soud se zabýval i listinnými důkazy včetně dokumentů, které o incidentu vypracovala policie. Hanychové advokát Štěpán Ciprýn před jednáním uvedl, že podle jeho názoru šlo o popis události tak, jak ji jeho klientka prožívala. Květnové rozhodnutí, které nyní odvolací soud potvrdil, přitom Soukupa označil za agresora. Zároveň nepovažoval Agátiny výroky za takové, aby kvůli nim měla bývalému partnerovi platit odškodnění nebo se mu omlouvat.
VIDEO: Agáta Hanychová
„Podařilo se nám ubránit práva naší klientky. Máme pravomocné rozhodnutí, že má klientka je v právu,“ řekl po čtvrtečním jednání pro Expres Ciprýn. Soukup navíc musí zaplatit také náklady odvolacího řízení.