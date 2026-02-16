Přeskočit na obsah
16. 2. Ljuba
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Soukromí Jany Brejchové bylo v Motole přísně chráněno až do konce. Zítra jí dá veřejnost sbohem

Jana Brejchová
Jana Brejchová Foto: ČTK
Jana Brejchová
Jana Brejchová Foto: ČTK
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Už zítra bude mít veřejnost možnost se rozloučit s hereckou legendou Janou Brejchovou, která své poslední roky prožila úplně izolovaná v motolské nemocnici. Tam ji dokonce chránilo speciální heslo.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Legendární česká herečka Jana Brejchová zemřela v pátek 6. února v léčebně dlouhodobě nemocných v pražské motolské nemocnici. Tam prožila několik let a přístup k ní mělo jen velmi omezené množství lidí. A možná proto se ohledně jejího stavu šířily nejrůznější nepravdy. Jednou z nich bylo například to, že ji při životě udržují přístroje. 

Jana Brejchová, Tereza Brodská
Jana Brejchová, Tereza Brodská

Po dceři toužila, pak ji ale odložila. Jaká byla Jana Brejchová matka?

Celebrity

„Nebyla ani v kómatu, ani na přístrojích. Její organismus odcházel s věkem, postupně selhával, až vypnul docela,“ prozradil zdroj z léčebny pro deník Aha!. Brejchová tam byla schovaná před světem a přístup k ní měla kromě jediné dcery Terezy Brodské jen malá skupinka vyvolených. Pokud se někdo zkusil doptat na českou filmovou legendu například po telefonu, neměl v podstatě šanci. „Dokud to šlo, s těmi úplně nejbližšími telefonovala. Když někdo volal jí nebo o ní sháněl informace, chránilo ji tajné heslo, které znali jen zasvěcení,“ nastínil informátor to, jaká opatření byla nastavena pro ochranu soukromí Brejchové.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Hanzlík po smrti Jany Brejchové: „Naše královna zůstává v lidských srdcích.“ Připomněl i jejich společných 12 let

Brejchová trpěla nejen Parkinsonovou chorobou, ale také dalším neurodegenerativním onemocněním, kdy jí postupně odumírala mozková hmota. To se pochopitelně velmi podepsalo na tom, jak byla herečka schopná se svým okolím komunikovat. „V posledních měsících už ale byla dezorientovaná a k mluvení to nebylo,“ nastínil zdroj smutnou realitu.

Reklama

A stejně tak, jak v ústranní Brejchová žila, tak se s ní v úzkém kruhu rodina rozloučí. Veřejnost přesto bude mít možnost se herečce poklonit v úterý od 8 do 13 hodin ve velkém sále pražského kina Lucerna. „Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy,“ řekla Brodská. Ředitel kina Lucerna Filip Schauer uvedl, že se nejedná o obřad, a tak nebude vystavena rakev. „Mělo by se jednat o pietní akci pro veřejnost na počest paní Jany Brejchové.“

VIDEO: To, že mě rodiče odložili k někomu jinému, můj vztah s mámou poznamenalo, říká Tereza Brodská

Z profesní stránky, když jsem zjistila, kolik filmů za ten rok natočila, pro to mám pochopení. Ale na našem vztahu se to podepsalo, říká herečka. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Aha!

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama