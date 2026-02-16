Legendární česká herečka Jana Brejchová zemřela v pátek 6. února v léčebně dlouhodobě nemocných v pražské motolské nemocnici. Tam prožila několik let a přístup k ní mělo jen velmi omezené množství lidí. A možná proto se ohledně jejího stavu šířily nejrůznější nepravdy. Jednou z nich bylo například to, že ji při životě udržují přístroje.
Soukromí Jany Brejchové bylo v Motole přísně chráněno až do konce. Zítra jí dá veřejnost sbohem
Už zítra bude mít veřejnost možnost se rozloučit s hereckou legendou Janou Brejchovou, která své poslední roky prožila úplně izolovaná v motolské nemocnici. Tam ji dokonce chránilo speciální heslo.
„Nebyla ani v kómatu, ani na přístrojích. Její organismus odcházel s věkem, postupně selhával, až vypnul docela,“ prozradil zdroj z léčebny pro deník Aha!. Brejchová tam byla schovaná před světem a přístup k ní měla kromě jediné dcery Terezy Brodské jen malá skupinka vyvolených. Pokud se někdo zkusil doptat na českou filmovou legendu například po telefonu, neměl v podstatě šanci. „Dokud to šlo, s těmi úplně nejbližšími telefonovala. Když někdo volal jí nebo o ní sháněl informace, chránilo ji tajné heslo, které znali jen zasvěcení,“ nastínil informátor to, jaká opatření byla nastavena pro ochranu soukromí Brejchové.
Brejchová trpěla nejen Parkinsonovou chorobou, ale také dalším neurodegenerativním onemocněním, kdy jí postupně odumírala mozková hmota. To se pochopitelně velmi podepsalo na tom, jak byla herečka schopná se svým okolím komunikovat. „V posledních měsících už ale byla dezorientovaná a k mluvení to nebylo,“ nastínil zdroj smutnou realitu.
A stejně tak, jak v ústranní Brejchová žila, tak se s ní v úzkém kruhu rodina rozloučí. Veřejnost přesto bude mít možnost se herečce poklonit v úterý od 8 do 13 hodin ve velkém sále pražského kina Lucerna. „Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy,“ řekla Brodská. Ředitel kina Lucerna Filip Schauer uvedl, že se nejedná o obřad, a tak nebude vystavena rakev. „Mělo by se jednat o pietní akci pro veřejnost na počest paní Jany Brejchové.“