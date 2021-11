Soukalová přiznala, že už dlouho prožívá náročné období. V pořadu se rozplakala

Jednatřicetiletá bývalá sportovkyně a moderátorka v pořadu Povídej na CNN Prima News mluvila o svém boji s mentální anorexií a poruchou příjmu potravy. Rovněž zmínila i detaily nešťastného manželství s badmintonistou Petrem Koukalem, se kterým žila do loňska od roku 2014.

Bývalého manžela označila za manipulátora. „Mohla jsem to tušit, kdybych dala na svoji intuici a první pocity, které jsem měla ze začátku vztahu. Kdybych poslouchala lidi, kteří kolem mě stáli, měli mě rádi a říkali mi ‚dej si pozor, holčičko, tohle není úplně dobrý‘. Předejít se tomu dalo. Když je ale člověk zamilovaný, nechce slyšet a vidět nic negativního,“ zavzpomínala v pořadu Soukalová, která se svým současným partnerem Milošem Kadeřábkem pečuje o měsíční dceru Izabelu Gabrielu.

„Určitě to byla manipulace. Postupně nabývám pocit, že za účelem obohacení se. Hlavně z hlediska financí. V očích určitých lidí je možná svět jednoduší, kdy je člověk známý a populární, že to nese s sebou jisté výhody,“ dodala na adresu svého bývalého manžela.

Nejbolestivější období ovšem bývalá královna biatlonu zažila po rozchodu a jak v slzách potvrdila, smutná etapa probíhá stále. „ U mojí sestry začala vážná nemoc, se kterou se dodnes pere, v návaznosti na to potkala nemoc i mamku a tátu,“ přiznala Soukalová, které dodává sílu malá dcerka. „Je to největší radost, kterou mám,“ řekla. Nikdy prý nečekala, že by se někdy stala matkou. „Bylo to trochu tabu, že někdy nějaké děti budu mít,“ dodala.

V souvislosti se svou zkušeností s poruchou příjmu potravy založila Soukalová Nadační fond Gábi. Podle ní se o této nemoci stále málo mluví. Část svého příběhu napsala do knihy Jiná, kterou vydala ještě za pomoci tehdejšího manžela Petra Koukala v roce 2018.

Problémy Koukalové s příjmem potravy začaly v pubertě, kdy se pohybovala v prostředí sportu. „Přišlo to zvenku a směrem od trenéra. Já sama jsem si uvědomovala, jakou konstituci mají holky kolem mě. Uvědomovala jsem si, že je potřeba s tím něco udělat,“ vzpomínala bývalá biatlonistka.

Jakmile před třemi lety opustila biatlon a začala se věnovat moderování, zjistila, že právě vrcholový sport byl iniciátorem jejích nesrovnalostí se svým tělem. „Veškeré mínění o sobě stálo neustále na tom, zda jsem první, druhá nebo třetí. Jestli mám ta kila, jestli vypadám dobře. Vyhověla jsem všem podle toho, co po mně kdo chtěl. Já jsem si vlastně uvědomila, že jsem byla vykonavatel toho, abych dala všem to, co se ode mě očekává,“ dodala.

Když na dobu vrcholového sportu a nevydařeného manželství vzpomíná, přiznává, že tehdy „někdo člověka v ní vypnul“. „Jako kdybych si nechtěla připouštět tu bolest (…). Já už teď přicházím o společné vzpomínky. Díky bohu, že lidský mozek funguje tak, že bolestivé věci vytěsňuje a utlumuje natolik, abychom si dál neubližovali. Tak to mám já v tuto chvíli. Nemám v sobě hořko (…). Za druhou etapu jsem ráda, že mě to zocelilo a navedlo zpátky na cestu k sobě samé. Začala jsem se zaměřovat na práci sama na sobě,“ uzavírá.