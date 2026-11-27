Soudní spor Michaely Noskové s bývalým partnerem Jindřichem Čandou míří do finále a v jednací síni tento týden rozhodně nebyla nouze o ostrá slova. Zatímco zpěvačka svého expartnera viní z fyzického i psychického týrání, on se u soudu vykreslil jako oběť jejich vztahu. Jeho obhájci navíc zpochybnili výpovědi Noskové i svědků. Terčem jejich kritiky se stala dokonce také zpěvaččina dcera Eliška.
Soudní drama Michaely Noskové míří ke konci. Její bývalý partner žádá zproštění viny a mluví o manipulaci
Roky trápení, bolestivých vzpomínek a nekonečných soudních jednání. Michaela Nosková se po bouřlivém vztahu s Jindřichem Čandou konečně blíží k okamžiku, kdy by se mohla dočkat verdiktu. Její bývalý partner dál odmítá vinu a u soudu se dokonce označil za oběť.
Jako první se závěrečné řeči ujal Čandův advokát. Podle něj kamerové záznamy, které Nosková předložila jako důkazy, neukazují, že by se její expartner dopouštěl fyzického či psychického násilí. „Způsob, jakým jsou prezentována videa, ukazuje, že popis poškozené není autentický ani adekvátní k tomu, co se stalo,“ prohlásil. Záznamy podle něj neprokazují ani úmyslné fyzické útoky či ponižování. „Domnívám se, že to, co jsme tu viděli, je interpretace událostí paní poškozenou, která má tendenci zveličovat,“ uvedl a požádal soud, aby jeho klienta zprostil viny.
Ještě ostřejší slova zazněla od Čandovy obhájkyně. Ta podle naznačila, že Nosková měla svědky ovlivňovat tím, že je kontaktovala a ještě před jejich výpověďmi jim ukazovala záběry z domácích kamer. Podle ní tak mohli být předem instruováni, co mají u soudu říkat. Zpochybnila také výpověď zpěvaččiny nezletilé dcery Elišky. „Papouškovala, co jí řekla matka,“ prohlásila.
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Možnost promluvit si Čanda nenechal ujít ani tentokrát. Jakoukoli vinu odmítl a naopak tvrdil, že obětí ve vztahu byl on. „V tomto řízení proti sobě stojí na první pohled křehká žena a silný muž. Chápu, že fitness trenér, který má vizáž Vikinga, nevypadá jako oběť,“ řekl. Podle jeho verze ho Nosková manipulovala, kontrolovala a žárlila. Tvrdil také, že dlouhodobý psychický nátlak u něj vyvolal panické ataky a musí docházet na terapie.
Ve své řeči se pustil i do právního zastoupení bývalé partnerky. „Podívejme se například, koho si Michaela vybrala jako právní zastoupení. Ze strany advokátky přicházejí samé hysterické výlevy a přerušování,“ rozčiloval se. Nosková si závěrečné řeči neposlechla.
Státní zástupkyně přitom už dříve navrhla pro Čandu nepodmíněný trest v délce dva a půl až tři roky. Podle ní si Nosková nese dlouhodobě následky. Zpěvačka navíc požaduje odškodnění přes dva miliony korun pro sebe a více než 1,7 milionu pro dceru Elišku.