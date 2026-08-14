Zdá se, že spravedlnosti se zpěvačka Michaela Nosková jen tak nedočká. Ve čtvrtek mělo proběhnout další stání u soudu, kde její bývalý partner Jindřich Čanda čelí obvinění z domácího násilí, týrání svěřené osoby a vydírání. Jenže ani tentokrát se soud nekonal. Soudkyni už však dochází trpělivost.
Soud s exmilencem Noskové se znovu nekonal. Čandovi hrozí vazba za maření řízení
Michaela Nosková si na verdikt počká. Soudní řízení s jejím bývalým partnerem Jindřichem Čandou, který čelí obvinění mimo jiné z domácího násilí, se opět protáhlo. Čanda totiž k soudu nepřišel a jeho omluvu soudkyně odmítla. Zároveň vyslala jasný vzkaz: příště už může být situace mnohem vážnější.
Čanda do jednací síně nedorazil a omluvu přitom poslal teprve pár hodin před stanoveným termínem. „Svou absenci odůvodnil tím, že má v péči nezletilou Jasnu a nemá hlídání,“ vysvětlila soudkyně, která má případ na starosti. „Soud tuto omluvu považuje za nedůvodnou,“ řekla s tím, že takové jednání nehodlá tolerovat.
Bývalému příteli herečky Míši Noskové tak hrozí, že bude mít se zákonem další opletačky. „Pokud bude pan Čanda v takovém jednání pokračovat, může být vzat do vazby za maření trestního řízení a může být stíhán za pohrdání soudem,“ řekla nekompromisně. Otázkou je, zda taková hrozba podnikatele donutí na jednání přijít.
Případné následky probíhajícího řízení nejsou jediným, čemu Čanda čelí. Na krku má i stíhání pro zpronevěru. „Kriminalisté koncem února 2026 zahájili trestní stíhání proti osmačtyřicetiletému muži, a to ze spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, ze zpronevěry a z přečinu podvodu,“ potvrdila Blesku mluvčí Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje Šárka Pižlová.