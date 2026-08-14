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Soud s exmilencem Noskové se znovu nekonal. Čandovi hrozí vazba za maření řízení

Michaela Nosková
Michaela NoskováFoto: HerminaPress
Michaela Nosková
Michaela NoskováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Michaela Nosková si na verdikt počká. Soudní řízení s jejím bývalým partnerem Jindřichem Čandou, který čelí obvinění mimo jiné z domácího násilí, se opět protáhlo. Čanda totiž k soudu nepřišel a jeho omluvu soudkyně odmítla. Zároveň vyslala jasný vzkaz: příště už může být situace mnohem vážnější.

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Zdá se, že spravedlnosti se zpěvačka Michaela Nosková jen tak nedočká. Ve čtvrtek mělo proběhnout další stání u soudu, kde její bývalý partner Jindřich Čanda čelí obvinění z domácího násilí, týrání svěřené osoby a vydírání. Jenže ani tentokrát se soud nekonal. Soudkyni už však dochází trpělivost. 

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Čanda do jednací síně nedorazil a omluvu přitom poslal teprve pár hodin před stanoveným termínem. „Svou absenci odůvodnil tím, že má v péči nezletilou Jasnu a nemá hlídání,“ vysvětlila soudkyně, která má případ na starosti. „Soud tuto omluvu považuje za nedůvodnou,“ řekla s tím, že takové jednání nehodlá tolerovat. 

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Bývalému příteli herečky Míši Noskové tak hrozí, že bude mít se zákonem další opletačky. „Pokud bude pan Čanda v takovém jednání pokračovat, může být vzat do vazby za maření trestního řízení a může být stíhán za pohrdání soudem,“ řekla nekompromisně. Otázkou je, zda taková hrozba podnikatele donutí na jednání přijít. 

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Případné následky probíhajícího řízení nejsou jediným, čemu Čanda čelí. Na krku má i stíhání pro zpronevěru. „Kriminalisté koncem února 2026 zahájili trestní stíhání proti osmačtyřicetiletému muži, a to ze spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, ze zpronevěry a z přečinu podvodu,“ potvrdila Blesku mluvčí Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje Šárka Pižlová. 

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Někteří rodiče si možná vůbec neuvědomují, čeho se na dětech dopouštějí. I proto chci, aby si uvědomili, co mohou na dětech nechat, říká zpěvák. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Blesk

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