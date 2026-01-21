V opatrovnickém řízení kolem režiséra Jiřího Adamce, který trpí demencí, soud nakonec nevyhověl ani jeho manželce Janě, ani synovi Markovi. Místo toho rozhodl, že o někdejšího tvůrce seriálů Sanitka nebo Pojišťovna štěstí se bude nově starat takzvaný veřejný opatrovník – tedy obec.
Soud rozhodl o Jiřím Adamcovi: Opatrovnictví nezískala ani manželka Jana, ani syn Marek
Režisér Jiří Adamec, který trpí demencí, bude mít podle rozhodnutí soudu veřejného opatrovníka – tedy obec. V řízení neuspěla ani jeho manželka Jana, která chtěla mít péči pod kontrolou kvůli obavám z manipulace, ani syn Marek z prvního manželství. Jana Adamcová přesto verdikt označila za „výhru“ a popsala, že manželův stav se dál zhoršuje.
Jednání se původně mělo konat už loni v říjnu, kvůli nemoci ale došlo k odkladu. Jana Adamcová se na soud obrátila s tím, že chce mít opatrovnictví jasně nastavené hlavně proto, aby podle jejích slov nikdo nemohl s jejím mužem manipulovat a aby mohl i přes nemoc prožít závěr života klidně a důstojně. Do řízení však vstoupil také Adamcův syn Marek z prvního manželství. Přestože se podle dostupných informací rodinné vztahy po rozvodu s jeho matkou dávno přerušily, syn nyní začal o otce projevovat výrazný zájem. Ani jeden z nich ale nakonec opatrovnictví nezískal.
Jana Adamcová po rozhodnutí neskrývala, že ho nevnímá jako prohru. „Osobně beru toto rozhodnutí jako výhru,“ řekla deníku Blesk. A dodala i důvod: „Vždyť syn o tátovi dvacet let nevěděl,“ uvedla.
Manžela podle svých slov navštěvuje téměř denně, protože za ním pravidelně jezdí do Prosečnice. Zároveň si všímá, že jeho zdravotní stav se zhoršuje a nemoc postupuje rychle. „Jirka přestal komunikovat. S nikým nemluví, raději jen ukazuje. Naštěstí jsem ho vždycky ještě rozmluvila, takže vím, co chce,“ popsala Adamcová. Ujistila také, že o něj bude dál pečovat stejně jako doposud, aby se cítil co nejvíc v bezpečí.
Co znamená „veřejný opatrovník“
Veřejným opatrovníkem se rozumí obec, ve které má opatrovanec své bydliště. Definice zní: „Je to obec, kde má opatrovanec bydliště. Bydlištěm se rozumí místo, ve kterém osoba bydlí s úmyslem se na tomto místě trvale zdržovat.“
Práva a povinnosti veřejného opatrovníka vycházejí z občanského zákoníku a konkrétně je stanovuje i soud. Základní pravidlo je ale vždy stejné: opatrovník musí jednat v nejlepším zájmu opatrovance – i kdyby s tím rodina nesouhlasila. V praxi to znamená, že zajišťuje potřebnou péči a hradí ji z prostředků seniora, nad nimiž obvykle získává kontrolu.