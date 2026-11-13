Jindřich Čanda, který čelí obžalobě z týrání blízké osoby, vydírání ve stadiu pokusu a ohrožení výchovy dítěte, se během předchozích jednání obsáhle vyjadřoval k výpovědím svědků. Tentokrát už jen zpochybnil závěry soudních znalců, kteří hodnotili psychický stav jeho, Michaely Noskové i její šestnáctileté dcery Elišky. Soudkyně ale jeho námitky odmítla a vyzvala ho, aby se vyjádřil k návrhu na zpřísnění jednoho z bodů obžaloby.
Soud Noskové s bývalým partnerem vrcholí dramatem. Ve hře jsou miliony i vězení, Čanda náhle odešel
Spor Michaely Noskové s Jindřichem Čandou se po dlouhých průtazích blíží ke konci. Včerejší jednání ale rozhodně nebylo klidným závěrem vleklé kauzy. Poprvé zazněl konkrétní návrh trestu i milionové částky, které Nosková a její dcera požadují jako odškodnění. A když měl Čanda reagovat na zpřísnění obžaloby, došla mu slova. Krátce nato začal vrávorat a soudní budovu opustil.
Šlo o závažnou změnu. Státní zástupkyně už dříve navrhla, aby se pokus o vydírání překvalifikoval na závažnější trestný čin vydírání těhotné osoby. Čandova obhajoba ale podle všeho nebyla na situaci připravená. „Mohl bych se poradit s obhájci?“ prosil Čanda soudkyni. Žalující strana však namítla, že obhajoba o možnosti zpřísnění věděla dostatečně dlouho. „Pokud se chce vyjádřit, nechť tak učiní neprodleně,“ zaznělo u soudu.
Právě v tu chvíli se situace začala dramaticky měnit. Čanda začal vrávorat a zpochybňoval, zda je vůbec schopný dál vypovídat. „Něco mi tu hlásí monitoring životních funkcí a automaticky mi zavolal sanitku,“ vysvětloval a žádal o zdravotní pauzu. Sanitku sice odvolal, z jednání se ale omluvil a jeho řeč by měla zaznít až příště.
Pak dostala slovo státní zástupkyně, která původně pro Čandu navrhovala podmíněný trest, nyní se ale vzhledem ke zpřísnění obžaloby přiklání k tomu, aby si svůj trest odpykal ve vězení. Trvá také na tom, aby se jednání vůči Elišce neposuzovalo jen jako ohrožení výchovy dítěte, ale jako závažnější trestný čin týrání. „Poškozená delší dobu výrazně psychicky strádala a nese si následky,“ uvedla podle záznamu deníku Blesk. „Proto nyní navrhuji nepodmíněný trest v trvání dva a půl až tři roky ve věznici s ostrahou.“
Poprvé se mluvilo také o přesných částkách odškodnění. Michaela Nosková podle svého advokáta požaduje za ztížení společenského uplatnění, posttraumatickou stresovou poruchu, bolest, duševní útrapy a náklady na znalecký posudek celkem 2 050 319 korun. Její dcera Eliška má podle vyčíslení znalců nárok na dalších 1 716 312 korun za újmu včetně psychických následků. Dohromady jde o více než 3,7 milionu korun.
Čandův právní zástupce v závěrečné řeči tvrdil, že během soužití s Noskovou k domácímu násilí nedocházelo. Podle obhajoby nejsou důkazy o tom, že by násilné jednání probíhalo opakovaně a dlouhodobě, a nemělo by proto naplňovat definici týrání. Ani svou řeč ale nakonec nestihl dokončit. Nosková se včerejšího jednání nezúčastnila. Když mířila z Prahy ke kladenskému soudu, praskla jí pneumatika a musela čekat na odtahovou službu.