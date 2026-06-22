Po několika měsících si fotografka Sára Saudková může oddychnout. Dnes totiž u Obvodního soudu pro Prahu 5 skončil proces, ve kterém čelila obvinění z napadení. Poškozenou měla být Petra Špicová, milenka Sářina manžela Samuela Saudka. Podle soudkyně se ale napadení Špicové Saudkovou nepodařilo prokázat, a obvinění tak bylo staženo.
Soud ji zprostil obvinění. Sára Saudková je nevinná a milenku svého muže nenapadla
Fotografka Sára Saudková se po měsících nejistoty dočkala příznivého verdiktu. Obvodní soud pro Prahu 5 ji zprostil obžaloby z údajného napadení Petry Špicové, která měla vztah s jejím manželem Samuelem Saudkem. Podle soudkyně se nepodařilo prokázat, že by zranění poškozené způsobila právě Saudková, a klíčová svědectví navíc vyvolávala pochybnosti.
K incidentu mělo dojít v dubnu roku 2024, kdy Špicová v nočních hodinách zvonila u domu Saudkových a dožadovala se kontaktu se Samuelem. Sára pak vyšla před dům a došlo k potyčce. Saudek se podle svých slov mezi ženy sám vložil. Nebylo tak možné prokázat, kdo Špicové zranění v obličeji způsobil.
„To, co je však paní obžalované kladeno za vinu, z mého pohledu prokázáno nebylo. Je fakt, že paní poškozené nějaká zranění vznikla. A velmi pravděpodobně se to mohlo stát během tohoto incidentu. Nicméně jediná ze zúčastněných osob, která tvrdí, že ji paní obžalovaná napadla, je paní poškozená. Všichni ostatní tu vypověděli, že nic takového neviděli,“ uvedla ve zdůvodnění soudkyně Marika Zahradníčková.
Problémem podle soudkyně byla i výpověď Špicové, která nebyla konzistentní. „Co se týče paní poškozené, problematické je to, že není schopna dostatečně popsat, jak ten incident proběhl. Na jednu stranu si je jistá, že ji paní Saudková napadla, na druhou stranu vůbec neví, kolik to bylo ran, jestli jednotky, nebo desítky. Také jsou tam v její výpovědi rozpory. Tvrdí útržky, ale části incidentu si vůbec nepamatuje,“ dodala žena v taláru.