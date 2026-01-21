Jejich výpovědi podle dostupných informací přitom jen potvrzují dlouhodobé problémy s jeho agresivním chováním. Již dřívější výpovědi svědků, které zahrnovaly i bývalé partnerky podnikatele, hovořily o podobných zkušenostech s jeho chováním. Nyní se k nim přidaly i rodinné osoby, které se mohly o jeho temperamentu a výbušnosti přesvědčit na vlastní oči. „Bratr mě jednou napadl. Bylo to, když umřel náš táta a on si nepřál, abych dělala jakékoli úkony spojené s pohřbem. Slovně mě napadl, chytil mě pod krkem a přitiskl ke zdi. Odtrhnout ho musela naše máma,“ vylíčila Čandova sestra chvíle plné hrůzy, což jen potvrdila její dcera: „Celý život je agresivní a manipulativní. Všechny jeho vztahy skončily násilím.“
Šokující zvrat u soudu Noskové s expartnerem: Sestra obžalovaného popsala, jak ničil Míšu i jak napadal vlastní matku
Soudní spor mezi známou českou zpěvačkou Michaelou Noskovou (42) a jejím bývalým partnerem, podnikatelem Jindřichem Čandou (48), nabírá na obrátkách. Po měsících soudních líčení, kde Nosková svého expartnera obviňuje z domácího násilí a dalších závažných činů, nyní proti obžalovanému stanula vlastní rodina – Čandova sestra a neteř.
Jejich výpovědi podle dostupných informací přitom jen potvrzují dlouhodobé problémy s jeho agresivním chováním. Již dřívější výpovědi svědků, které zahrnovaly i bývalé partnerky podnikatele, hovořily o podobných zkušenostech s jeho chováním. Nyní se k nim přidaly i rodinné osoby, které se mohly o jeho temperamentu a výbušnosti přesvědčit na vlastní oči. „Bratr mě jednou napadl. Bylo to, když umřel náš táta a on si nepřál, abych dělala jakékoli úkony spojené s pohřbem. Slovně mě napadl, chytil mě pod krkem a přitiskl ke zdi. Odtrhnout ho musela naše máma,“ vylíčila Čandova sestra chvíle plné hrůzy, což jen potvrdila její dcera: „Celý život je agresivní a manipulativní. Všechny jeho vztahy skončily násilím.“
Rychle vyhasínající naděje
Když se v Čandově životě objevila Michaela Nosková, rodina nemohla být šťastnější. Zdálo se, že právě ona bude tou, která jeho sklony k násilí konečně potlačí. „Věřila jsem, že právě ona bude tou ženou, která ho dokáže usměrnit. Působila sebevědomě, silně, jako někdo, kdo mu pomůže najít správný směr,“ popsala první dojem. Naděje se ale velmi brzy rozplynula. Realita se vyvíjela zcela opačně. „Místo toho, aby se měnil on, začala chřadnout Míša. Byla vystrašená, měla z něj strach. Kdykoli se s námi chtěla normálně bavit, okřikl ji nebo ji odehnal. Nakonec ji od nás úplně odstřihl,“ uvedla s tím, že proměna zpěvačky byla bolestně patrná.
Neušetřil ani nejbližší
Z výpovědí u soudu vyplynulo, že napjaté vztahy panovaly i mezi Jindřichem Čandou a jeho vlastní matkou. Podle svědků se žena syna obávala poté, co se k ní bez jejího souhlasu svévolně nastěhoval. „Jednoho dne prostě přišel, obsadil polovinu bytu a začal si ho přivlastňovat,“ popsala u soudu sestra obžalovaného. Během společného bydlení se pak matka stávala terčem jeho agresivního chování, kdy po ní měl hodit koberec nebo přeříznout anténu, aby jí znemožnil dívat se na televizi. „Zabral tátův pokoj a vzal jí všechny tátovy fotky a vzpomínky. Jednou jí bránil ve vstupu do domu, zamkl se a nereagoval, když zvonila a bouchala,“ šokovala Čandova sestra jeho necitlivým chováním.