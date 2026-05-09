Šokující proměna Ivy Pazderkové: Místo vtipů zbraně a armáda! Chystá se do aktivních záloh
Herečka a komička Iva Pazderková překvapila nečekaným životním směrem. Místo natáčení a stand-upů tráví volný čas na střelnici, připravuje se na své první střelecké závody a otevřeně přiznává, že pokukuje i po vstupu do aktivních záloh armády. Blondýnka, která se nikdy nebála říct svůj názor, tak ukazuje tvář, jakou by od ní čekal málokdo.
„Připravuju se na závody, chtěla bych se letos zúčastnit svých prvních IPSC závodů,“ tedy Asociace sportovní dynamické střelby, prozradila webu Expres. Tím ale její láska ke zbraním ani zdaleka nekončí. „Chystám se i do aktivních záloh, jen mi musí vyjít termín,“ překvapila svými slovy Iva.
Dalším ožehavým tématem, které je se jménem Pazderkové spojené, je její rozhodnutí nestát se matkou. Emoce, které takové prohlášení od známé ženy budí, jí ale starosti nedělají. „Mně jsou ty reakce jedno, to je moje věc,“ uvedla rázně. Zároveň zdůraznila, jak je podle ní důležité o podobných tématech mluvit. „Všechno je v pořádku. Mít děti, nemít děti, chtít je, nechtít je,“ dodala přesvědčeně.
Iva ale není první slavnou českou ženou, která se rozhodla sloužit své vlasti v uniformě. Následuje tak svou kolegyni Sarah Haváčovou, která do aktivních záloh vstoupila i se svou sestrou. „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným. T.G.M. Díky skvělému vedení našich instruktorů a kmenových zaměstnanců vojenské akademie jsme včera s Terezií Haváčovou složily spolu s dalšími vojínkami a vojíny slavnostní vojenskou přísahu. Sloužíme vlasti,“ napsala herečka na Instagramu k fotce ve vojenském.
Haváčová nikdy netajila, že ji k tomuto kroku přiměly návštěvy válkou zmítané Ukrajiny, kam vozí humanitární pomoc. „Setkali jsme se s vojáky, ukázali nám svoji techniku, pozvali nás na kafe, strávili jsme s nimi část odpoledne. Hodně mě to zasáhlo, a když jsem se vrátila domů, rozhodla jsem se, že vstoupím do aktivní zálohy armády,“ popsala své pohnutky.