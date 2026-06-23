Zpěvák Bohuš Matuš a jeho milostný život budí už dlouhé roky velké kontroverze. Pozdvižení rozpoutalo i jeho manželství s Lucií, s níž se seznámil a začal randit v okamžiku, kdy jí bylo pouhých patnáct let. Manželé nedávno oslavili páté výročí a vychovávají spolu dceru Natálii. Jenže umělec nyní přiznal, že jejich vztah není ideální a prožívají hlubokou krizi.
Šokující přiznání Bohuše Matuše. Počítá i s rozpadem manželství s o třicet let mladší Lucinkou
Bohuš Matuš překvapil otevřeným přiznáním o svém soukromí. Zpěvák, jehož vztah s o třicet let mladší manželkou Lucií dlouhodobě budí pozornost, prozradil, že jejich manželství prochází vážnou krizí. Podle jeho slov se stále výrazněji projevuje generační rozdíl a společný život už zdaleka není tak harmonický jako dřív.
Ta vyšla najevo, když na jednu společenskou akci Matuš dorazil pouze s dcerou bez manželky. V rozhovoru pro Blesk prozradil, že tři desetiletí jejich věkového rozdílu se ukazují jako čím dál tím větší problém. „Třicet let je hodně a určitě to není dobrý. Ale nějak se snažíme. Máme dcerušku, takže nechceme nic rozvracet, ale že by to bylo nějaký ideální, to není,“ rozpovídal se Matuš, který dokonce počítá i s tou nejhorší variantou.
„Věkový rozdíl je obrovský, jsou to dvě generace, tak určitě to pro ni asi není úplně nejlepší. Já mám úplně jiný zájmy, ale snad nějak netrpí. A když bude, no tak si najde jinýho producenta. Takový je život!“ říká zpěvák s tím, že momentálně fungují s Lucií de facto odděleně.
S pohledem na dceru se svěřil, že nemá povědomí o tom, co jeho žena v současnosti dělá. „My nevíme, kde teď maminka je. Chodí do školy, studuje konzervatoř, zkouší muzikál Monte Cristo… Někde prostě je,“ povzdychl si Matuš, který tak přebral péči a dceru v době, kdy se jeho mladinká manželka rozhodla věnovat umělecké kariéře.