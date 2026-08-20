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Šok v královské rodině. Harry a Meghan se vracejí do Británie i s dětmi

Harry a Meghan
Meghan a Harry
Harry a Meghan
Královská rodina
Princ Harry a Meghan Markle
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Harry a Meghan |
Foto: REUTERS – Eduardo Munoz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Harry a Meghan překvapili rozhodnutím, které může pořádně zamíchat vztahy v královské rodině. Po letech strávených v Kalifornii se chtějí i s dětmi vrátit do Británie a usadit se nedaleko Londýna. K návratu mezi pracující členy monarchie se ale zatím nechystají.

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Princ Harry a Meghan Markle opravdu umí překvapit. Poté, co před lety za velkého humbuku opustili své role v královské rodině a následně odešli do Ameriky, se nyní prý plánují vrátit. A to i po tom všem, co královské rodině způsobili. Nejen svým skandálním vystoupením v show u Oprah, ale třeba i životopisnou knihou Náhradník, kterou princ Harry napsala v níž padla velmi vážná obvinění proti řadě členů rodiny. 

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Manželé se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie, a tentokrát nejde jen o krátkou návštěvu. S nimi se mají přesunout také jejich děti Archie a Lilibet, které už jsou dokonce zapsané do britské školy. Rodina se má podle dostupných informací usadit v soukromém domě mimo Londýn, kde tak najdou klid a nebudou tak tolik na očích.

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Návrat do rodné země ale rozhodně neznamená, že by se Harry a Meghan vraceli také ke svým někdejším královským povinnostem. Po odchodu z řad pracujících členů monarchie v roce 2020 zůstávají soukromými osobami. Nadále si navíc ponechají své nemovitosti v kalifornském Montecitu a Portugalsku, takže to nevypadá, že by Spojené státy definitivně škrtli ze svého života. Spíš to působí, že si chtějí otevřít dveře zpět do Británie a být blíž Harryho rodině. A to i přesto, že v minulosti princ tvrdil, že návrat je pro jeho rodinu nebezpečný, jelikož už nemají nárok na státem hrazenou ochranu. 

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Právě vztahy s královskou rodinou přitom budou jedním z nejzajímavějších aspektů jejich návratu. Nyní se ale zdá, že by se atmosféra mohla alespoň částečně změnit. Král Karel III. se podle magazínu People o plánovaném přesunu dozvěděl teprve v neděli, možnost trávit více času se synem, snachou a vnoučaty však podle všeho velmi vítá. Informováni byli také William a Kate. Obnovit vztahy s bratrem a švagrovou, se kterými si byl Harry v minulosti velmi blízký ale bude větší oříšek.

VIDEO: Meghan Markleová, manželka člena britské královské rodiny Harryho, byla hostem moderátorky Oprah Winfreyové.

Meghan Markleová, manželka člena britské královské rodiny Harryho, byla hostem moderátorky Oprah Winfreyové. | Video: Reuters/CBS

Zdroj: The Telegraph, People

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