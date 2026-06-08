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Šok pro Blanku Matragi: Výstava v Obecním domě končí, nové vedení smlouvu neprodloužilo

Blanka Matragi
Blanka MatragiFoto: HerminaPress
Blanka Matragi
Blanka MatragiFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Módní návrhářka Blanka Matragi zažívá velké zklamání. Její dlouholetá výstava v pražském Obecním domě po patnácti letech končí, protože vedení instituce neprodloužilo nájemní smlouvu. Slavná návrhářka, jejíž modely obdivují princezny z Perského zálivu, teď hledá nové místo, kde by mohla veřejnosti představovat svou celoživotní tvorbu.

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Málokdo z českých rodáků se dokázal ve světě módy proslavit tak, jako návrhářka Blanka Matragi, která už po desetiletí provozuje vlastní salon v Bejrútu a její klientelu tvoří princezny z Perského zálivu. Domácí publikum mělo posledních patnáct let možnost obdivovat její tvorbu na výstavě v pražském Obecním domě. Jenže tomu je konec. 

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„Je mi moc líto, že končí smlouva s Obecním domem. Musíme tyto prostory opustit, protože se nájem neprodloužil,“ řekla zklamaná Matragi Blesku. Nyní tak hledá nové místo, kde by výstava mohla pokračovat. „Dostala jsem nabídky i ze zahraničí, ale moc bych si přála, aby moje sbírky a odkaz zůstaly v České republice,“ říká módní návrhářka. 

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Podle jejího manžela, který je zároveň jejím obchodním partnerem, za vším stojí nové vedení Obecního domu. „Ta výstava tu v podstatě měla být už natrvalo, měla být součástí Obecního domu. Proto jsme také investovali 3,5 milionu korun jenom do vitrín. Jenže pak přišlo nové vedení s novými zájmy a smlouva nám byla ukončena,“ uvedl v tiskové zprávě Makram Matragi.

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Matragi své první studio otevřela už v roce 1982. Jenže v té době v Libanonu zuřila válka. Zatímco jsme oslavovali a šampaňské teklo proudem, v dálce duněly bomby a na střeše byl agregát, který zajišťoval dodávky elektrického proudu, popsala bizarní situaci života ve válkou zmítané zemi.

VIDEO: Dřív, když se návrhářů ptali, co si myslí o módě v ulicích, odpovídali, že je to strašné. Mám radost, že se to zlepšuje.

Dřív, když se návrhářů ptali, co si myslí o módě v ulicích, odpovídali, že je to strašné. Mám radost, že se to zlepšuje. | Video: Daniela Písařovicová

Zdroj: Blesk

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