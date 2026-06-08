Málokdo z českých rodáků se dokázal ve světě módy proslavit tak, jako návrhářka Blanka Matragi, která už po desetiletí provozuje vlastní salon v Bejrútu a její klientelu tvoří princezny z Perského zálivu. Domácí publikum mělo posledních patnáct let možnost obdivovat její tvorbu na výstavě v pražském Obecním domě. Jenže tomu je konec.
Šok pro Blanku Matragi: Výstava v Obecním domě končí, nové vedení smlouvu neprodloužilo
Módní návrhářka Blanka Matragi zažívá velké zklamání. Její dlouholetá výstava v pražském Obecním domě po patnácti letech končí, protože vedení instituce neprodloužilo nájemní smlouvu. Slavná návrhářka, jejíž modely obdivují princezny z Perského zálivu, teď hledá nové místo, kde by mohla veřejnosti představovat svou celoživotní tvorbu.
„Je mi moc líto, že končí smlouva s Obecním domem. Musíme tyto prostory opustit, protože se nájem neprodloužil,“ řekla zklamaná Matragi Blesku. Nyní tak hledá nové místo, kde by výstava mohla pokračovat. „Dostala jsem nabídky i ze zahraničí, ale moc bych si přála, aby moje sbírky a odkaz zůstaly v České republice,“ říká módní návrhářka.
Podle jejího manžela, který je zároveň jejím obchodním partnerem, za vším stojí nové vedení Obecního domu. „Ta výstava tu v podstatě měla být už natrvalo, měla být součástí Obecního domu. Proto jsme také investovali 3,5 milionu korun jenom do vitrín. Jenže pak přišlo nové vedení s novými zájmy a smlouva nám byla ukončena,“ uvedl v tiskové zprávě Makram Matragi.
Matragi své první studio otevřela už v roce 1982. Jenže v té době v Libanonu zuřila válka. „Zatímco jsme oslavovali a šampaňské teklo proudem, v dálce duněly bomby a na střeše byl agregát, který zajišťoval dodávky elektrického proudu,“ popsala bizarní situaci života ve válkou zmítané zemi.