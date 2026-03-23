Vztah herečky Ivany Jirešové a její dcery Sofie Fridy Höppnerové je dlouhodobě komplikovaný, přesto se zdá, že si k sobě obě znovu hledají cestu. Nejde však o žádné velké gesto, spíš o opatrné sbližování, ve kterém si každá drží svůj prostor.
Sofie Höppnerová poslala mamince dojemný vzkaz. Reakce od Jirešové se nedočkala
Vztah Ivany Jirešové a její dcery Sofie Fridy Höppnerové prošel v posledních letech těžkou zkouškou. Po období plném napětí, odloučení i osobních problémů se ale zdá, že mezi nimi zůstává pouto, které ani čas úplně nepřerušil. Důkazem jsou nejen slova samotné Sofie, ale i její nedávné veřejné vyznání mamince.
Herečka známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě si s dcerou prošla náročným obdobím. Zlom nastal loni v květnu, kdy Sofie na čas zmizela a bylo po ní vyhlášeno pátrání. Jirešová tehdy reagovala překvapivě klidně a s odstupem, když naznačila, že by mohlo jít o součást dospívání a hledání vlastní identity. Krátce nato strávila Sofie několik měsíců v psychiatrické léčbě, kde se potýkala s hraniční poruchou osobnosti.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Našla se, ale není zcela v pořádku,“ hlásí rodina pohřešované Sofie Höppnerové
Sama Sofie se k minulosti později vyjádřila otevřeně. Přiznala, že období dospívání nebylo jednoduché ani pro ni, ani pro její maminku. „Ale za mě si myslím, že jsem momentálně vyrovnaná a s mámou mám vztah takový, jaký by měl být. Aspoň tak nějak. A těším se, až budu úplně sama v tom svém bytě,“ uvedla letos v lednu. Z jejích slov bylo patrné, že vztah mezi nimi zůstává citlivý a křehký, i když snaha o zlepšení tu je.
Podobně mluvila i o tom, jak dnes jejich vztah vnímá: „Já si myslím, že jsme se nějakými cestami už rozešly a pochopily, že každá jde jiným směrem, a nějak se lidsky sejdeme. Co se týče vztahu matka–dcera, snažíme se to dát aspoň naoko do kupy,“ popsala Sofie. Mezitím se rozhodla jít vlastní cestou a začala vystupovat jako tanečnice u tyče v pražském klubu Darling. Její matka to nesla s rozpaky, i když se snažila najít i pozitivní stránku situace. „Sofie se asi hledá dál,“ uvedla Jirešová a dodala: „Pozitivní je, že dělá něco, co ji baví, i když s tím úplně nesouhlasím…“
Navzdory rozdílům a komplikacím mezi nimi ale zůstává silné pouto
Sofie nedávno sdílela na sociálních sítích společné fotografie s maminkou a připojila k nim dojemné vyznání: „Moje. Vždycky moje. Můj jediný vzor. Miluji tě, mami,“ napsala ve francouzštině.
Reakce Ivany Jirešové však nepřišla. Herečka zůstala zdrženlivá – příspěvek veřejně nekomentovala a nijak na něj nereagovala ani symbolickým „lajkem“. Přesto nezůstal bez odezvy. Sofii vyjádřily podporu alespoň některé známé osobnosti, například herečka Daniela Šinkorová nebo zpěvačka Michaela Štiková.