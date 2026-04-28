Jiřina Bohdalová za sebou má víkend plný emocí i prvních oslav blížících se pětadevadesátin. Herecká legenda představila nový dokument mapující její bohatou kariéru a zároveň vznikl i speciální díl pořadu Tobogan. Nechyběla u toho ani její dcera Simona Stašová, která byla součástí dokumentu a provázela diváky životním příběhem své maminky.
„Snažíme se ji držet nad vodou.“ Simona Stašová promluvila o Bohdalové i bolesti po rodinné ztrátě
Jiřina Bohdalová odstartovala oslavy blížících se 95. narozenin, radostné chvíle ale provází i bolest po nedávné rodinné ztrátě. Její dcera Simona Stašová promluvila o tom, jak se rodina snaží hereckou legendu držet nad vodou.
Právě ona také otevřeně promluvila o tom, co Bohdalovou v posledních týdnech drží nad vodou. „Přeji jí, aby nás klidně občas „sepsula“ za to, co se jí na rodině nelíbí – abychom se na chvilku naštvali a pak se tomu všichni společně zasmáli. Zkrátka jí přeji ten normální, autentický život. Aby ji neopouštěla chuť být mezi lidmi a rozdávat smích, přesně tak, jak to dělá u nás doma,“ svěřila se Simona Stašová.
Bolest po ztrátě sestry
Do oslav se ale promítá i smutek z nedávné rodinné ztráty. Stašová zavzpomínala na maminčinu sestru Jarušku, která nedávno zemřela. „K Jarušce jsem měla nesmírně blízko. Teď si ale nemohu dovolit příliš propadat smutku, musím být oporou mámě. Navštívila jsem Jarušku ve Stockholmu deset dní předtím, než odešla. To už byla v paliativní péči. Strávily jsme spolu tři dny a bylo to, pokud se to tak dá říct, kouzelné. Věděly jsme, že se loučíme, a bylo to neuvěřitelně hluboké,“ popsala herečka silné chvíle.
Smrt blízké osoby podle ní otevřela i další vzpomínky. „Když pak Jaruška odešla, říkala jsem mámě – Jiřinko, jsme strašně šťastní, že jsi tu s námi v devadesáti pěti letech, ale lidi odcházejí i dříve. Jarušce bylo třiaosmdesát a odešla úplně stejně jako jejich maminka, moje babička Mařenka. Věřím, že si ji babička k sobě zavolala, stejně jako její syn Patrik, který zemřel před šesti lety,“ dodala.
Rodina se snaží Bohdalovou rozptýlit
Podle Stašové se teď celá rodina snaží, aby Bohdalová nezůstávala se smutkem sama. „Snažíme se teď Jiřinku držet nad vodou, aby nesmutnila a věděla, že Jarušce už je dobře. Říkala jsem jim s nadsázkou: Holky, nemůžete jít hned jedna za druhou, to nedovolíme! Je dobře, že je teď kolem mámy takový šrumec díky oslavám. Ty myšlenky, které ji přirozeně napadají, jsou přebity radostí z toho, že tu s námi stále je,“ vysvětlila.
Tobogan i hvězdní hosté
Už nyní ale proběhlo natáčení narozeninového speciálu pořadu Tobogan, kterým provázel Aleš Cibulka. Na pódiu se vystřídala řada známých osobností, aby herecké legendě osobně popřály – mezi nimi například Miroslav Donutil, Bolek Polívka, Karel Šíp nebo Petr Kostka.
Zajímavým překvapením byl i host v hledišti. V jedné z lóží totiž usedl francouzský herec Gérard Depardieu, který Jiřině Bohdalové z dálky zamával a přidal se k gratulantům. Oslavy tak odstartovaly ve velkém stylu – s emocemi, vzpomínkami i radostí z toho, že je legendární herečka stále mezi svými blízkými.