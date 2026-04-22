Influencerka Nikol Leitgeb prožívá velmi smutné chvíle, kdy se musí vyrovnat se ztrátou jedné z nejbližších osob. Včera totiž zemřela její milovaná babička. Ta poslední dny svého života strávila v nemocnici, kde ji Nikol pravidelně navštěvovala. Naposledy se viděly pouhý den před její smrtí.
Smutná zpráva pro Nikol Leitgeb: Odešla její nejbližší opora
Nikol Leitgeb zasáhla krutá rána. Na sociálních sítích oznámila, že jí zemřela milovaná babička, která pro ni mnoho znamenala. Dojemné rozloučení plné bolesti i lásky nenechalo její fanoušky chladnými a okamžitě vyvolalo vlnu podpory.
Ze svého smutku se vypsala na svém profilu na Instagramu. „Ještě včera v nemocnici jsme vtipkovaly. Říkala jsem ti, že je venku jaro a že neexistuje, aby ses takhle válela v posteli, že musíme dělat na zahradě. Usmála ses, i když tě to bolelo. Chtělas něco říct. Několikrát… Nešlo to… ale přece jen nakonec… ‚Pěkná bunda.‘ S Petrem jsme se začali smát. To jsi byla celá ty," sdílela poslední vzpomínku na babičku zakladatelka nadačního fondu, který se věnuje přímé pomoci lidem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.
Z jejích slov je také patrné, že babičce nebylo v poslední době vůbec dobře. „Moc jsi toho za poslední roky nenamluvila (možná i proto, že ses v práci namluvila až až), ale když, tak to sedlo. Rozloučily jsme se, že zase zítra, ale obě jsme asi věděly… Tak leť, babi, teď už tě nic nebolí,“ zakončila své rozloučení Nikol. Ta na svém profilu sdílela i video, které pro její babičku natočili její dva synové Mathias a Tobias a které jí ještě při poslední návštěvě stihla pustit.
V závěru vyzvala své sledující, z nichž někteří doc. MUDr. Blanku Kozákovou, CSc., znali, aby jí věnovali tichou vzpomínku. „Vím, že tady mám i pár babiččiných studentů z medicíny, vzpomeňte si dneska na ni a třeba zapalte svíčku, byla by ráda,“ dodala zdrcená Nikol.