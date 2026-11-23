Herec Václav Vydra ukončil veškeré naděje fanoušků jeho ženy, herečky Jany Bouškové. V nejnovějším vyjádření totiž přiznal, že jeho manželka už se ke své kariéře nevrátí. „Rád bych se mýlil, ale obávám se, že moc ne. Je sice celkem v pohodě, ale myslím, že k herectví a namlouvání Prostřena se už nevrátí,“ přiznal herec.
Smutná slova o Janě Bouškové. Vydra přiznal obavy, herečce musí pomáhat i nadační fond
Zdravotní trápení Jany Bouškové má další smutné pokračování. Její manžel Václav Vydra už otevřeně přiznává, že návrat oblíbené herečky k práci příliš nadějně nevidí. A krátce poté přišla další zpráva, která leccos napovídá o vážnosti její situace. Finančně jí totiž pomůže Nadační fond Jiřího Menzela, který vede jeho vdova Olga.
Podle něj se na jejím zdraví podepsala řada zranění a operací. „Zdraví jí navíc poškodila dlouhá narkóza a svoje sehrálo i to, že po operaci páteře tři čtvrtě roku ležela,“ popsal Vydra. Boušková tak přišla nejen o možnost pokračovat v práci, kterou měla ráda, ale také o svůj dlouholetý televizní projekt. Její hlas v pořadu Prostřeno! už před časem nahradila kamarádka Jana Paulová.
Ještě v lednu přitom herečka sama nechávala dveře k možnému návratu otevřené. Když se po více než roce objevila ve společnosti při natáčení Toboganu Aleše Cibulky, dostala otázku, zda se plánuje vrátit k hraní. „Ještě nevím, na jaře se rozhodnu. Když není zdraví, není nic, vlastně nemůžete ani pracovat,“ řekla tehdy.
Že je o ukončení kariéry v podstatě rozhodnuto, napovídá i to, že do celé situace vstoupil Nadační fond Jiřího Menzela. Ten 22. listopadu oznámil, že se rozhodl Bouškovou finančně podpořit. „Dlouhodobé zdravotní komplikace Janě Bouškové znemožňují pokračovat v profesi. Nemůže se vrátit k práci, která byla po desetiletí součástí jejího života. Nadační fond Jiřího Menzela se rozhodl finančně podpořit Janu Bouškovou, aby snadněji překlenula zdravotní nesnáze,“ uvedli zástupci fondu v čele s vdovou po slavném režisérovi Olgou Menzelovou.