Na Velikonoční pondělí zasáhla rodinu zpěváka Petra Jandy těžká rána, kdy zemřel člen jeho nejbližší rodiny. Jeho o generaci mladší manželce Alici zemřel milovaný tatínek. Jeho skon oznámila sama Alice na svém profilu na Instagramu. „Kdo žije v srdci… neumírá. S láskou…,“ napsala k několika společným snímkům a přidala emotikon srdíčka.
Smutek v životě Petra Jandy. Na Velikonoce mu zemřel tchán
Včera zemřel otec Alice Jandové, manželky zpěváka Petra Jandy. Pro blízké tak přišly velmi těžké chvíle a slavný muzikant nyní se svou rodinou prožívá období plné smutku a vzpomínek.
Frontman Olympicu a jeho tchán byli vrstevníci, a tak si spolu skvěle rozuměli. I když každý z nich měl jiný přístup k životu. „Můj tchán je například o tři roky starší, nikdy nesportoval, no nepije, to je pravda. Ale hulí jednu za druhou a je takovej docela pořád čerstvej. (smích) Já nekouřím, piju opravdu málo, sportuju a je mi taky dobře. Ale překvapilo mě, že on nic nedělá a vypadá taky dobře, tak teď si s tím nevím trošku rady!“ řekl pro iDnes před pár lety Janda.
Není to první smrt, se kterou se Janda v poslední době musí vypořádat. V únoru například spáchal sebevraždu bývalý člen legendární kapely Jiří Valenta. „Jeho životní zlom nastal, když si řekl, že nebude pít. A od té doby se ta jeho osobnost změnila, to je zvláštní. Už byl takový smutný, už to nebyl on prostě. Říká se, že lidi, kteří přestanou pít, když celý život pijou, tak se to v nich najednou zlomí a jsou v podstatě pak bez krve a bez nálady. Myslím, že kdyby toho nenechal, že by tady ještě byl,“ zavzpomínal zpěvák na kamaráda.