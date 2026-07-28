Už pár dní hýbe českým šoubyznysem kauza herečky Alice Bendové. Ta se přiznala, že kosmetika, kterou doporučovala v rámci placené spolupráce, jí způsobila silnou alergickou reakci. To vyvolalo řadu reakcí, kde Bendovou mnozí obviňují z toho, že kvůli penězům je schopná dělat reklamu na cokoliv. Poměrně nečekaně se jí zastal stomatolog Roman Šmucler, který její přiznání velmi oceňuje.
Šmucler se zastal Bendové. Její přešlap podle něj ukazuje na něco, co se týká skoro každého z nás
Kauza kolem Alice Bendové nabírá nečekaný směr. Zatímco na sociálních sítích schytává tvrdou kritiku za propagaci kosmetiky, která jí samotné způsobila zdravotní potíže, ozval se člověk, od kterého by to čekal málokdo. Známý lékař Roman Šmucler se herečky zastal a její přešlap využil jako varování před fenoménem, který podle něj může být mnohem nebezpečnější než jedna nepovedená reklama.
„Před časem jsem vám doporučovala opalovací spreje a másla od Bodybe. Tehdy jsem je sama používala jen občas a nikdy jsem s nimi nestrávila celý den na slunci,“ přiznala Bendová na svém profilu na Instagramu, že doporučení produktu zveřejnila i bez toho, aby ho nejdříve pořádně vyzkoušela.
„Tentokrát jsem se jimi mazala opakovaně během dne a po návratu jsem měla silnou reakci. Jak na obličeji, tak i celé předloktí se mi osypalo drobnými svědivými pupínky,“ popsala herečka, k čemu u ní došlo. A právě to Šmuclera velmi zaujalo.
Vidí v tom trend dnešní doby, kdy klienti přichází na jeho kliniku estetické medicíny s přáním, které je ovlivněno právě sociálními sítěmi. „Pacient dnes často nepřichází s otázkou: ‚Co je pro mě nejlepší?‘. Přichází s telefonem a říká: ‚Tohle chci. Viděl jsem to na Instagramu.‘ Krém, injekci, laser nebo operaci. Doporučila je herečka, influencerka či celebrita – často v rámci ‚placené spolupráce‘. A protože pacient jinak odejde k někomu, kdo mu jeho vysněný postup provede, začínají někteří lékaři přizpůsobovat medicínu tomu, co právě dobře funguje na sítích. Jenže medicína není módní kolekce. Za skutečným léčebným postupem mají být roky výzkumu, testování, zkušeností, znalost komplikací a také schopnost říci pacientovi ne, právě pro vás to vhodné není,“ píše lékař.
„Sociální sítě to mají obráceně. Nejdřív vznikne touha, potom objednávka – a otázky se někdy začnou klást až tehdy, když se něco pokazí. Odborná literatura přitom upozorňuje, že velkou část populárního dermatologického obsahu nevytvářejí dermatologové a že sponzorovaný obsah může stírat hranici mezi radou a reklamou. Proto může být podobný případ nakonec i užitečný. Ne k posměchu, ale jako připomínka: Instagram umí výrobek prodat. Neumí však posoudit, zda je bezpečný právě pro vás,“ myslí si muž, kterého v devadesátých letech proslavilo moderování pořadu Tabu.
„Paní Alici Bendové přeji rychlé uzdravení. A oceňuji, že problém nezatajila. Třeba její zkušenost přiměje několik lidí, aby se před příštím zásahem do svého obličeje či těla nejprve zeptali odborníka – a teprve potom algoritmu,“ zakončil svůj příspěvek apelem na všechny, kdo nějaký zákrok zvažují.