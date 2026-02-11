Před téměř 32 lety hudební svět zasáhla tragická zpráva o úmrtí zpěváka a frontmana skupiny Nirvana, Kurta Cobaina, který zemřel ve věku 27 let. Oficiální verze podle vyšetřovatelů uvádí, že si ve svém domě v Seattlu sám způsobil smrt střelnou zbraní Remington Model 11 poté, co do sebe vstříkl smrtelnou dávku heroinu, a že u jeho těla byl nalezen i závěrečný dopis – závěr policejního i lékařského vyšetření byl sebevražda.
Smrt Kurta Cobaina po 30 letech znovu rozvířila debatu: Nová analýza naznačuje vraždu
Pátého dubna 1994 podle vyšetřovatelů zemřel Kurt Cobain po střelné ráně z brokovnice ve svém domě v Seattlu a případ byl uzavřen jako sebevražda. Teď ale nezávislý forenzní tým přichází s tvrzením, že některé detaily z pitevních a místopisných podkladů mohou ukazovat na zinscenovanou scénu a možnost vraždy.
Nový forenzní scénář
V posledních dnech však opět získává pozornost teorie, že Cobainova smrt mohla být vraždou. Podle soukromé skupiny nezávislých forenzních odborníků – včetně Michelle Wilkinsové a Bryana Burnetta – prý některé aspekty původního závěru neodpovídají běžnému sebevražednému činu a naznačují, že šlo o zinscenované jednání. Tento tým tvrdí, že Cobain mohl být nejprve vylákán nebo donucen k injekci obrovské dávky heroinu – údajně vyšší než by si sám běžně aplikoval – a následně zastřelen někým jiným. Zbraň a pozůstatky prý byly později upraveny tak, aby scénu připomínaly sebevraždu, a falešný dopis byl ponechán u těla.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nejen Freddie Mercury. Hudební legendy, které odešly příliš brzy
Podle nich jsou některá zjištění neobvyklá: scénu popisují jako velmi „čistou“ bez rozptýlených krevních stop, zbraň prý byl náročný kus výzbroje vzhledem k Cobainově stavu a přítomnost sérií krytek na injekčních stříkačkách prý naznačuje, že scénář „předávkování a sebevraždy“ může být nepravděpodobný.
Oficiální stanovisko však zůstává
King County Medical Examiner’s Office i Seattle Police Department trvají na původním závěru, že Cobain zemřel vlastní rukou. Úřady uvedly, že po přehodnocení dostupných důkazů nenašly dostatečné důvody k otevření případu znovu nebo změně oficiální klasifikace smrti
To není poprvé, co se objevují pochybnosti – od 90. let existují různé konspirační teorie i alternativní analýzy, které zpochybňují detaily nebo interpretace některých prvků původního vyšetřování a pitevní zprávy.