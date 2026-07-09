Díky nejrůznějším akčním filmům je mají skalní fanoušci tak trochu za neohrožené hrdiny, kterým se v reálném životě nemůže nic stát. Protože když někdo hraje Indiana Jonese, je nemyslitelné, aby se nevylízal i z pořádně prekérních situací. Jenže herci jsou pochopitelně jen lidi, a někdy jde i u nich opravdu do tuhého. A tihle téměř doslova přežili svou smrt.
Smrt jim dýchala na záda: Tito slavní přežili nemožné, DiCaprio unikl hrobníkovi z lopaty hned třikrát
Slavné tváře často působí jako nezničitelní hrdinové, ve skutečnosti ale i ony zažily chvíle, kdy jim šlo o život. Leonardo DiCaprio unikl smrti hned několikrát, Harrison Ford přežil letecké nehody a Emilia Clarke bojovala s vážným krvácením do mozku. Těchto deset hvězd mělo namále víc, než by se mohlo zdát.
Díky nejrůznějším akčním filmům je mají skalní fanoušci tak trochu za neohrožené hrdiny, kterým se v reálném životě nemůže nic stát. Protože když někdo hraje Indiana Jonese, je nemyslitelné, aby se nevylízal i z pořádně prekérních situací. Jenže herci jsou pochopitelně jen lidi, a někdy jde i u nich opravdu do tuhého. A tihle téměř doslova přežili svou smrt.
Leonardo DiCaprio
Leo je v tomto ohledu tak trochu rekordman. Přežil cestu ruským letadlem, kterému během letu vybouchl jeden ze dvou motorů a letadlo muselo nouzově přistát. Nedostal ho ale ani bílý žralok, které se dobýval k DiCapriovi do klece během potápění za těmito ne zrovna přítulnými tvory. A do třetice se jemu a jeho instruktorovi při tandemovém seskoku neotevřel padák, a záložní se jim zamotal. Instruktor ho dokázal rozmotat na poslední chvíli. Oba byli po pádu na zem potlučení, ale dopadlo to lépe, jak mohlo. Instruktor ho totiž ještě během letu varoval, že si pravděpodobně zlomí obě nohy.
Leonardo DiCaprio
Leo je v tomto ohledu tak trochu rekordman. Přežil cestu ruským letadlem, kterému během letu vybouchl jeden ze dvou motorů a letadlo muselo nouzově přistát. Nedostal ho ale ani bílý žralok, které se dobýval k DiCapriovi do klece během potápění za těmito ne zrovna přítulnými tvory. A do třetice se jemu a jeho instruktorovi při tandemovém seskoku neotevřel padák, a záložní se jim zamotal. Instruktor ho dokázal rozmotat na poslední chvíli. Oba byli po pádu na zem potlučení, ale dopadlo to lépe, jak mohlo. Instruktor ho totiž ještě během letu varoval, že si pravděpodobně zlomí obě nohy.
Harrison Ford
Slavný Indiana Jones miluje létání, ale několikrát za to málem zaplatil životem. Už v roce 1999 přežil pád vrtulníku, když pilotoval dvoumístný vrtulník Bell 206 v Kalifornii a při cvičném nouzovém manévru udělal chybu. Vrtulník tvrdě dopadl na zem, ale Ford i jeho instruktor naštěstí vyvázli jen s lehkými zraněními. V roce 2015 havaroval se svým historickým letadlem na golfovém hřišti v Los Angeles a utrpěl vážná zranění – mimo jiné měl zlomenou pánev, kotník a poraněnou hlavu.
Orlando Bloom
Když mu bylo 21 let, spadl z terasy třetího patra, když se u kamaráda doma snažil přelézt na jinou část budovy. Konstrukce, o kterou se opřel, nápor nevydržela, Bloom spadl a těžce si poranil páteř. Několik dní existovalo podezření, že zůstane ochrnutý. Po operaci a intenzivní rehabilitaci se však zázračně zotavil a krátce nato získal roli Legolase v Pánovi prstenů.
George Clooney
George Clooney měl v roce 2018 na Sardinii vážnou nehodu na skútru. Do jeho motorky narazilo auto a herec po nárazu vyletěl přes čelní sklo. Naštěstí měl helmu, která mu podle lékařů pravděpodobně zachránila život. Utrpěl pohmožděniny a lehčí zranění, ale po několika hodinách ho propustili z nemocnice. Clooney později přiznal, že při letu vzduchem byl přesvědčený, že umírá, a od té doby výrazně omezil jízdu na motorkách.
Anne Hathaway
Herečka zažila v roce 2014 během dovolené na havajském ostrově Oahu okamžiky plné hrůzy. Silný mořský proud ji odnesl dál od břehu a Hathaway se nedokázala dostat zpět. Nakonec si jejího volání všiml surfař, který jí pomohl dostat se na pevninu. Herečka utrpěla jen drobné poranění nohy, ale později přiznala, že několik minut měla skutečný strach o život.
Johnny Depp
V roce 2017 během turné se skupinou Hollywood Vampires prodělal Johnny Depp závažnou bakteriální infekci, která se rozvinula po zranění nohy. Infekce se dostala do krevního oběhu a lékaři varovali, že pokud by se neléčil včas, mohl zemřít. Herec později přiznal, že několik dní strávil v nemocnici na nitrožilních antibiotikách a situace byla mnohem vážnější, než veřejnost tehdy tušila.
Ryan Reynolds
Ryan Reynolds má za sebou podobně děsivý zážitek jako DiCaprio. Když mu bylo kolem dvaceti let, při seskoku se mu neotevřel hlavní padák. Ve stresu navíc zatáhl za špatnou šňůru a ztratil drahocenné sekundy, než se mu podařilo otevřít záložní padák. Přistál tvrdě, ale bez vážných zranění. Herec později přiznal, že po této zkušenosti už nikdy z letadla dobrovolně nevyskočil. Totéž ostatně později říkal i Leonardo. No, není se čemu divit.
Sharon Stone
Hvězda Základního instinktu v roce 2001 zkolabovala doma poté, co ji několik dní trápily nesnesitelné bolesti hlavy. Lékaři zjistili, že jí prasklo výduť na mozkové tepně, což způsobilo masivní krvácení do mozku. Lékaři jí dávali jen minimální šance na přežití a několik dní bojovala o život. Následovala dlouhá rekonvalescence, během níž se znovu učila mluvit i chodit. Její kariéra se na několik let prakticky zastavila.
Sandra Bullock
V roce 2000 letěla herečka soukromým letadlem, které při přistání v bouři sjelo z ranveje a narazilo do náspu. Nikdo naštěstí nezemřel, ale nehoda mohla skončit katastrofou. Bullock z ní vyšla bez vážnějších zranění.
Emilia Clarke
Během natáčení prvních sérií Hry o trůny prodělala herečka dvě život ohrožující mozková aneurysmata. Poprvé zkolabovala po cvičení v posilovně a následovala náročná operace mozku. O dva roky později se jí ale zdravotní problémy vrátily a Clarke musela podstoupit další náročný zákrok. Sama později přiznala, že lékaři si nebyli jistí, zda přežije nebo nebude mít trvalé následky.