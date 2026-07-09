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Smrt jim dýchala na záda: Tito slavní přežili nemožné, DiCaprio unikl hrobníkovi z lopaty hned třikrát

George Clooney
George ClooneyFoto: Reuters
George Clooney
George ClooneyFoto: Reuters
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Slavné tváře často působí jako nezničitelní hrdinové, ve skutečnosti ale i ony zažily chvíle, kdy jim šlo o život. Leonardo DiCaprio unikl smrti hned několikrát, Harrison Ford přežil letecké nehody a Emilia Clarke bojovala s vážným krvácením do mozku. Těchto deset hvězd mělo namále víc, než by se mohlo zdát.

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Díky nejrůznějším akčním filmům je mají skalní fanoušci tak trochu za neohrožené hrdiny, kterým se v reálném životě nemůže nic stát. Protože když někdo hraje Indiana Jonese, je nemyslitelné, aby se nevylízal i z pořádně prekérních situací. Jenže herci jsou pochopitelně jen lidi, a někdy jde i u nich opravdu do tuhého. A tihle téměř doslova přežili svou smrt.

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Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprioFoto: AP – Alastair Grant

Leo je v tomto ohledu tak trochu rekordman. Přežil cestu ruským letadlem, kterému během letu vybouchl jeden ze dvou motorů a letadlo muselo nouzově přistát. Nedostal ho ale ani bílý žralok, které se dobýval k DiCapriovi do klece během potápění za těmito ne zrovna přítulnými tvory. A do třetice se jemu a jeho instruktorovi při tandemovém seskoku neotevřel padák, a záložní se jim zamotal. Instruktor ho dokázal rozmotat na poslední chvíli. Oba byli po pádu na zem potlučení, ale dopadlo to lépe, jak mohlo. Instruktor ho totiž ještě během letu varoval, že si pravděpodobně zlomí obě nohy.

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