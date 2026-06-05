Moderátor Honza Musil má za sebou nejen velmi úspěšnou kariéru, ale také velké zdravotní problémy, které mohly dopadnout fatálně. Poté, co vyhrál boj s vážným onkologickým onemocněním, to vypadalo, že už má všechno zlé za sebou. To ale ještě netušil, co přijde. Stačila chvilku nepozornosti a jeho život se otočil vzhůru nohama. O tom, jak se po vážném úrazu páteře vracel do života, zavzpomínal v pořadu 13. komnata.
„Smiřoval jsem se, že budu na vozíku,“ říká Honza Musil o vážném úrazu po pádu ze žebříku
Moderátor Honza Musil už jednou porazil zákeřnou rakovinu, osud mu ale připravil další těžkou zkoušku. Po nešťastném pádu ze žebříku utrpěl devastující zranění páteře, zlomeniny žeber i propíchnuté plíce. V jednu chvíli se dokonce smiřoval s tím, že zbytek života stráví na vozíku. Dnes otevřeně přiznává, že následky si nese dodnes.
„Vylezl jsem na žebřík, ale ten podjel. 11 zlomených žeber, propíchlé plíce, páteř pochroumaná tak, že jsem nechodil. Bylo to mezi dvěma obratli u kostrče,“ rozpovídal se v dokumentu. Moderátor přiznává, že už se v duchu připravoval na nejhorší. „Už jsem plánoval, že skončím na vozíku. Říkal jsem si: ‚Co se může horšího stát, než že budu na vozíku? Nic, žiju.‘ Říkal jsem Kubovi: ‚Máme problém. Máme dům a ten je do patra. Budeš mě muset nosit.‘ A Kuba, že nic není problém. Ale byl by to velký problém,“ uznává zpětně s tím, že řešil hlavně to, jak by případná omezení dopadla na jeho nejbližší. Zejména na jeho o několik let mladšího manžela Jakuba.
„Neřešil jsem sebe, ale jak budu komplikovat život Jakubovi a všem kolem sebe,“ zavzpomínal. „Byl jsem připravený, že se může dít cokoli a asi by mě to úplně nevykolejilo, ale co by se stalo ve chvíli, kdy by to bylo definitivní, nevím. Nevím, jestli by tekly potoky slz, přemýšlel bych nad tím, jestli vůbec fungovat. Člověk někdy plánuje věci velikášsky, má velká gesta, a pak ho dostane úplná maličkost,“ říká Musil, který nakonec ani neodjel do rehabilitačního ústavu, ale veškerou rekonvalescenci zvládl doma a ambulantně.
Oblíbený moderátor ale přiznává, že dodnes má následky. „Chodím shrbeně a cítím počasí,“ popisuje. „Mám tam dvě takové titanové kolejnice, ty drží páteř. Tenkrát mi řekli, že zhruba za rok se to bude vytahovat. U mě se stalo ale něco, co nikdo nečekal, že se mi to tak hezky zahojilo a zapouzdřilo, že by byl hřích do toho znovu říznout a vytáhnout to, tak mi to tam nechali,“ dodal závěrem.