Pro Dádu, která po boku slavného saxofonisty Felixe Slováčka strávila už pětačtyřicet let, nejde o žádnou novinku. Přestože je za dekády manželských krizí a veřejných nevěr už „zocelená“, ranní pohled na titulní stranu deníku Blesk, kde její manžel vášnivě líbá a majetnicky drží neznámou ženu, ji nenechal chladnou.
Slováčkův skandál ve Varech má dohru: Dáda má v rukou eso, které může všechno změnit
Zatímco tvrdil, že jde spát, realita byla o poznání pikantnější. Když všímavý čtenář vyfotil hudebníka Felixe Slováčka pozdě v noci v nočním baru, kde se oddával vášnivým polibkům s mladou ženou, nebylo už co zapírat. Jak na další milostný úlet reaguje Dagmar Patrasová?
Pro Dádu, která po boku slavného saxofonisty Felixe Slováčka strávila už pětačtyřicet let, nejde o žádnou novinku. Přestože je za dekády manželských krizí a veřejných nevěr už „zocelená“, ranní pohled na titulní stranu deníku Blesk, kde její manžel vášnivě líbá a majetnicky drží neznámou ženu, ji nenechal chladnou.
Zlověstný příslib pravdy
„Co to zase je?“ ptala se spíše řečnicky. „Starého psa nové kousky nenaučíš…“ povzdechla si lakonicky nad nepoučitelným hudebníkem.
Jenže tentokrát se zdá, že pod povrchem klidné rezignace bublá něco mnohem zásadnějšího. Bývalá královna dětských srdcí má totiž už podle všeho dost a dochází jí veškerá trpělivost, která se v jejím případě zdála snad nekonečná. S posledním Felixovým extempore se její postoj změnil v tajuplný příslib věcí příštích.
„Ještě pořád mlčím. A jednou možná řeknu, jak to všechno je…“ říká Dáda trochu tajuplně. Naznačuje snad, že drží v rukou informace, které by mohly Felixův veřejný obraz definitivně změnit?