Že se Slováčkem není něco v pořádku, bylo patrné už při nedávném křtu videoklipu Magická láska Igora Kmeťa a JeyByho. Na akci, kde byl společně s Helenou Vondráčkovou jedním z kmotrů, působil podle přítomných unaveně a pohyb mu komplikovala bolest. Ta se během dalších dní ještě zhoršovala.
Slováček skončil kvůli ukrutným bolestem v nemocnici. Rady lékařů ale hodil za hlavu a odjel
Felix Slováček v posledních dnech rozhodně nemá klidné období. Sotva se rodina vyrovnávala s další bolestnou ztrátou, přidaly se i zdravotní problémy samotného saxofonisty. Bolesti zad zesílily natolik, že třiaosmdesátiletý hudebník musel vyhledat pomoc v nemocnici. A přestože mu lékaři doporučili odpočinek, dlouho doma nevydržel.
„Bolí mě mezi levým ramenem a krční páteří. Musel jsem do nemocnice na opichy, bylo to strašně nepříjemné,“ svěřil se Slováček. Kvůli potížím měl několik dní chodit výrazně shrbený a nakonec zamířil na nemocniční ošetření.
Jakmile se mu ulevilo, vyrazil pryč
Doporučení šetřit se však známý muzikant příliš dlouho neposlouchal. Jakmile léčba alespoň částečně zabrala, rozhodl se, že své předem domluvené plány rušit nebude.
„Jak se mi trochu ulevilo, tak jsem si řekl, že pojedu na plánovanou cestu do zahraničí. Takže teď budu opět pryč,“ oznámil hudebník. Přestože mu lékaři doporučovali klidový režim, znovu odjel z České republiky. Zdravotní komplikace přitom přicházejí ve chvíli, kdy Slováčkovi a jeho manželce Dádě Patrasové přibyla další starost. Před několika dny zemřela jejich fenka Fatty, která s rodinou žila třináct let. Slováček se o její smrti dozvěděl po návratu z vystoupení. Na křtu Magické lásky pak přiznal, že její odchod zasáhl celou rodinu.
Další rána po smrti Aničky
Ztráta domácího mazlíčka přišla navíc v mimořádně citlivém období. Rodina si v srpnu připomínala nedožité 31. narozeniny Anny Julie Slováčkové, která zemřela 6. dubna 2025 ve věku pouhých 29 let po dlouhém boji s rakovinou.
Slováček se snaží udržovat odkaz své dcery živý i dál. Podle Blesku připravuje charitativní kalendář s jejími portréty a některé z fotografií by se měly na začátku října dražit.
Zatímco Felix navzdory bolestem opět vyrazil za svými povinnostmi, Dáda Patrasová zůstala doma. Pro oba jsou poslední měsíce poznamenané především ztrátou dcery, nyní se k ní přidal odchod Fatty – a u Slováčka navíc i zdravotní trápení, které ho tentokrát přimělo vyhledat nemocniční pomoc.