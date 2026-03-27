Reklama
Reklama
Reklama

Slováček přiznal, že se svou mrtvou dcerou stále mluví, a prozradil, jaká byla její poslední slova

Anna Slováčková a Felix SlováčekFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Tento týden byla pokřtěna kniha o zesnulé zpěvačce Anně Slováčkové, kterou dal dohromady hlavně její otec Felix Slováček. Fanoušci Slováčkové si v ní mohou přečíst také její poslední rozhovor s paliativní lékařkou.

Reklama

Saxofonista Felix Slováček tento týden pokřtil knihu o své dceři, zpěvačce Anně Slováčkové, která minulý rok 6. dubna podlehla rakovině plic. Na křtu knihy byl ale osamocen, Aniččin bratr Felix Slováček jr. měl pracovní povinnosti a její matka Dagmar Patrasová se nemohla zúčastnit ze zdravotních důvodů.

„Ráno jsem byl s Dádou u doktora v nemocnici, bylo jí zle a stále je, takže se omlouvá, zůstává doma,“ řekl Slováček Blesku. „A není v tom alkohol,“ zdůraznil s vědomím, že to je jedna z prvních věcí, které vzhledem s minulosti Patrasové všechny napadne. Na křtu knihy se saxofonista svěřil také s tím, že se svou zesnulou dcerou stále komunikuje. „Když jdu večer spát, vzpomenu si na Aničku! A já s ní začnu mluvit. Říkám jí – Aničko, už je strašně moc hodin, já potřebuju ráno brzy vstávat, pojďme si říct, že půjdeme spát – a ona odejde a já spím,“ odhalil svůj každodenní rituál. 

Na uvedení knihy nechyběla ani Denisa Mlčochová, paliativní lékařka, která se o Aničku v posledních letech jejího života starala. „Věděli jsme, že to jde loni ke konci, a vše jsme připravovali na to, abychom ji mohli z nemocnice pustit domů. Už byla velmi slabá, ale psali jsme si ještě pár zpráv. Doma se o Aničku starala mobilní hospicová péče, a to až do té neděle, kdy se to stalo,“ popsala Mlčochová zpěvaččiny poslední dny. Součástí knihy je také poslední rozhovor, který Slováčková se svou lékařkou vedla. „Paní doktorka rozhovor přepsala a poskytla ho rodině. A my jsme s Dádou rozhodli, že ho do té knihy dáme, protože je natolik silný, že by si ho příznivci Aničky měli přečíst také,“ prozradil dojatý Slováček. 

Reklama

Díky rozhovoru se čtenáři dozvědí, že přestože měla Slováčková vše naplánované a se smrtí byla smířená, jedna věc pro ni byla velmi těžká, a to bylo rozloučení s jejím životním partnerem Matějem Růžičkou. „A co je NE, která pořád oddalujete?“ zeptala se jí lékařka. „To je definitivní rozhovor s mým klukem. Protože i přes to, že se snažím být pozitivní a nepřipouštět si konec, tak si nedokážu představit, že bych v tomto stavu měla jít domů. Vím, že teď je dobré být rád za každou chvilku,“ řekla upřímně zpěvačka. 

Zdroj: Blesk

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama